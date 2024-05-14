Якщо 4 – 5 опозиційних партій увійдуть у парламент Грузії, то провладна партія "Грузинська мрія" автоматично програє. Таку думку 24 Каналу озвучив грузинський журналіст, автор програми "Контекст" Іраклій Табліашвілі.
Читайте також "Червоний рівень" небезпеки у Грузії: через ухвалення закон про "іноагентів" спалахнули протести
Чи визначились грузини
Іраклій Табліашвілі зазначив, що у Грузії є опозиційні партії. Насамперед це "Єдиний національний рух", яку заснував колишній президент Міхеіл Саакашвілі.
Також є інші політичні прозахідні сили. Якщо вони увійдуть у грузинський парламент, то разом з партією Саакашвілі сформують новий коаліційний уряд Грузії.
Чи визначилось населення? За кілька місяців до виборів неможливо сказати. Ми сподіваємось, що 4 – 5 партій, зокрема, "Єдиний національний рух" подолають бар’єр 5%. Якщо це станеться, то "Грузинська мрія" автоматично програє вибори та піде від влади у Грузії, яку вона тримає останні 12 років,
– сказав журналіст.
Ситуація у Грузії: останні новини
- Парламент Грузії 14 травня у третьому остаточному читанні затвердив закон про "іноагентів" – законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу". За утвердження скандальної ініціативи проголосували 84 депутати, попри протести десятків тисяч громадян країни, які виходять на акції, та критику міжнародних партнерів Грузії. "Проти" проголосували 30 опозиціонерів.
- Президент Саломе Зурабішвілі раніше пообіцяла, що накладе вето на цей законопроєкт. Відповідно до Конституції Грузії, президент протягом 10 днів підписує та публікує закон, або повертає до парламенту. Водночас "Грузинська мрія" має достатньо голосів, щоб подолати вето. Якщо і після цього президент не підпише закону, його підписує та публікує голова парламенту.
- Відомо, що під час розгляду законопроєкту про "іноагентів" у грузинському парламенті відбулася бійка між депутатами керівної фракції "Грузинська мрія" та опозицією. Загалом у сутичці брали участь близько 20 депутатів парламентської більшості.
- Через ухвалення закон про "іноагентів" у Грузії знову спалахнули протести. Парламент Грузії вводить "червоний рівень" небезпеки. Депутати, які проголосували за закон "Про іноземний вплив", покинули будівлю. Поліція почала точкові затримання активістів. Частині протестувальників вдалося прорвати лінію захисту поліції.