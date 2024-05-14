Если 4 – 5 оппозиционных партий войдут в парламент Грузии, то правящая партия "Грузинская мечта" автоматически проиграет. Такое мнение 24 Каналу озвучил грузинский журналист, автор программы "Контекст" Ираклий Таблиашвили.
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Определились ли грузины
Ираклий Таблиашвили отметил, что в Грузии есть оппозиционные партии. Прежде всего это "Единое национальное движение", которую основал бывший президент Михеил Саакашвили.
Также есть другие политические прозападные силы. Если они войдут в грузинский парламент, то вместе с партией Саакашвили сформируют новое коалиционное правительство Грузии.
Определилось ли население? За несколько месяцев до выборов невозможно сказать. Мы надеемся, что 4 – 5 партий, в частности, "Единое национальное движение" преодолеют барьер 5%. Если это произойдет, то "Грузинская мечта" автоматически проиграет выборы и уйдет от власти в Грузии, которую она держит последние 12 лет,
– сказал журналист.
Ситуация в Грузии: последние новости
- Парламент Грузии 14 мая в третьем окончательном чтении утвердил закон об "иноагентах" – законопроект "О прозрачности иностранного влияния". За утверждение скандальной инициативы проголосовали 84 депутата, несмотря на протесты десятков тысяч граждан страны, которые выходят на акции, и критику международных партнеров Грузии. "Против" проголосовали 30 оппозиционеров.
- Президент Саломе Зурабишвили ранее пообещала, что наложит вето на этот законопроект. Согласно Конституции Грузии, президент в течение 10 дней подписывает и публикует закон, или возвращает в парламент. В то же время "Грузинская мечта" имеет достаточно голосов, чтобы преодолеть вето. Если и после этого президент не подпишет закон, его подписывает и публикует председатель парламента.
- Известно, что во время рассмотрения законопроекта об "иноагентах" в грузинском парламенте произошла драка между депутатами правящей фракции "Грузинская мечта" и оппозицией. Всего в схватке участвовали около 20 депутатов парламентского большинства.
- Из-за принятия закона об "иноагентах" в Грузии снова вспыхнули протесты. Парламент Грузии вводит "красный уровень" опасности. Депутаты, проголосовавшие за закон "Об иностранном влиянии", покинули здание. Полиция начала точечные задержания активистов. Части протестующих удалось прорвать линию защиты полиции.