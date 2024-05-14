Сегодня, 24 мая, в Грузии голосовали за законопроект о так называемых “иноагентах” в третьем чтении. Во время рассмотрения законопроекта в парламенте произошла драка
Смотрите также Парламент Грузии окончательно принял закон об "иноагентах"
Подробности инцидента
Драка вспыхнула между депутатами фракции "Грузинская мечта" и оппозицией. Всего в схватке участвовали около 20 депутатов парламентского большинства.
Сообщается, что член парламентского большинства Риму Берадзе ударила по голове члена "Стратегии Агмашнебели" Паату Манджгаладзе папкой с бумагами, а лидеру партии Георгию Вашадзе пригрозила планшетом.
До этого депутат "Грузинской мечты" Дмитрий Самхарадзе на пленарном заседании оскорблял главу "Национального движения" Левана Хабеишвили, а затем попытался применить физическое насилие к депутату от оппозиции.
Драка в зале парламента Грузии: смотрите видео
После этого заседание прерывали на неопределенный час, однако впоследствии продолжила.
Несмотря на многотысячные протесты и критику мероприятия, законопроект таки приняли.
Что не так с законопроектом об "иноагентах"СМИ и общественным организациям, которые получают финансирование из-за рубежа, будут предоставлять статус "агентов иностранного влияния". Регистрировать так называемых иноагентов должна прокуратура, а не служба госреестра. Для физических лиц за нарушение закона предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, а для юридических – штраф.
В Грузии приняли законопроект об "иноагентах"
- 14 мая парламент Грузии в окончательном чтении утвердил закон о законопроекте "О прозрачности иностранного влияния". "За" проголосовали 84 депутата, 30 оппозиционеров проголосовали против.
- Напомним, что западные страны призвали не принимать этот закон. Накануне члены Конгресса США от обеих партий обратились к премьер-министру Грузии Ираклия Кобахидзе. Авторы письма выразили обеспокоенность действиями правительства Грузии и комментариями некоторых действующих и бывших местных чиновников. Они обратили внимание, что редакция грузинского закона имеет вид аналогичного российского закона.
- Президент Саломи Зурабишвили ранее пообещала, что наложит вето на законопроект. Однако "Грузинская мечта" имеет достаточно голосов, чтобы преодолеть вето. Если и после этого президент не подпишет закон, его сможет подписать председатель парламента.