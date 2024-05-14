Парламент Грузии вводит “красный уровень” опасности. Здание должны покинуть все сотрудники, а на площади Свободы выстроились спецназ и водометы.
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Это связано с принятым законом
Депутаты, проголосовавшие за закон "Об иностранном влиянии" покинули здание. Полиция начала точечные задержания активистов. Части протестующих удалось прорвать линию защиты полиции.
Министерство внутренних дел официально предупреждает митингующих о наказании за "неповиновение законным требованиям сотрудников полиции" и готовность применить спецсредства. В сеть попало видео, как протестующие прорываются к зданию парламента.
Ранее из-за закона об "иноагентах" уже вспыхивали протесты, однако парламент все равно принял закон.
Протестующий прорывается к зданию: смотреть видео
Парламент Грузии окончательно принял закон об "иноагентах"
- Парламент Грузии 14 мая окончательно принял закон "О прозрачности иностранного влияния". "За" проголосовали 84 депутата. Парламент Грузии в третьем, окончательном, чтении утвердил закон об "иноагентах" – законопроект "О прозрачности иностранного влияния".
- За утверждение скандальной инициативы проголосовали 84 депутата, несмотря на протесты десятков тысяч граждан страны, которые выходят на акции, и критику международных партнеров Грузии. "Против" проголосовали 30 оппозиционеров.
- Президент Саломе Зурабишвили ранее пообещала, что наложит вето на этот законопроект. Согласно Конституции Грузии, президент в течение 10 дней подписывает и публикует закон, или возвращает в парламент.