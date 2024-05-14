Парламент Грузии вводит “красный уровень” опасности. Здание должны покинуть все сотрудники, а на площади Свободы выстроились спецназ и водометы.

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Это связано с принятым законом

Депутаты, проголосовавшие за закон "Об иностранном влиянии" покинули здание. Полиция начала точечные задержания активистов. Части протестующих удалось прорвать линию защиты полиции.

Министерство внутренних дел официально предупреждает митингующих о наказании за "неповиновение законным требованиям сотрудников полиции" и готовность применить спецсредства. В сеть попало видео, как протестующие прорываются к зданию парламента.

Ранее из-за закона об "иноагентах" уже вспыхивали протесты, однако парламент все равно принял закон.

Протестующий прорывается к зданию: смотреть видео

Парламент Грузии окончательно принял закон об "иноагентах"