Если закон об “иноагентах” вступит в силу, то Евросоюз заморозит заявку Грузии на вступление. Эту заявку государство подало в марте 2022 года.

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Далее должна была бы быть рекомендация

Заявление на вступление в ЕС Грузия подала через несколько недель после того, как Москва начала полномасштабное вторжение в Украину. В декабре 2023 года получила статус кандидата.

Следующим шагом должна была стать рекомендация Еврокомиссии правительствам стран ЕС о начале переговоров о вступлении Грузии в ЕС, но это зависит от проведения ряда реформ.

Однако в Брюсселе четко дали понять: если закон примут, рекомендации не будет. Об этом рассказали три источника в дипломатических кругах ЕС. Подобное заявление накануне сделал и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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