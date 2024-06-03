Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об “иноагентах”. Он вступил в силу 3 июня 2024 года, передает 24 Канал.

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Реестр должны создать в течение 60 дней

Спикер грузинского парламента заявил, что главная цель принятия этого закона – "доказать устойчивость политической, экономической и социальной систем Грузии к внешнему вмешательству".

Теперь, как отмечает минюст Грузии и национальное агентство публичного реестра должны в течение 60 дней создать перечень организаций, которых грузинские власти считают "иностранными агентами". В этот список должны войти неправительственные организации и СМИ, которые получают не менее 20% финансирования из-за рубежа.

Из-за этого закона ранее вспыхивали массовые протесты, однако его все равно приняли. На закон наложила вето президент Грузии Саломе Зурабишвили, однако грузинский парламент смог преодолеть его простым большинством.

Критики нормы напоминают, что закон списан с аналогичного российского.

ЕС заморозит заявку Грузии на вступление, если закон об "иноагентах" вступит в силу, – FT