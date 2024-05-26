Окрім того, Кобахідзе висловив амбітні плани, щоб його країна вступила до Євросоюзу до 2030 року. Щоправда, якими діями це буде зроблено – не поділився.
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Кобахідзе розповів про свою "грузинську мрію"
Під час Дня незалежності Грузії проросійський прем'єр-міністр країни Іраклі Кобахідзе опублікував у соцмережах великий допис, де привітав громадян із цим святом. Глава уряду наголосив, що саме ця відданість та самопожертва дозволили "нашій маленькій, але гордій країні зберегти свою свободу та державну незалежність".
Водночас Кобахідзе вирішив висловити й перспективи розвитку в Грузії до 2030 року. Однією з яких є повернення територій, які окупувала Росія.
Наша грузинська мрія – до 2030 року жити в єдиній і сильній Грузії разом з нашими абхазькими й осетинськими братами й сестрами. Об'єднана та сильна Грузія має стати повноправним членом європейської родини у 2030 році!
– написав Кобахідзе.
Водночас прем'єр-міністр Грузії наголосив, що його країна та її незалежність досі стикаються з важкими викликами. Однак, на його думку, наразі грузинське суспільство набагато досвідченіше, ніж у перші роки відновлення незалежності.
Крім того, як написав Кобахідзе, країною керує уряд, який "стоїть на межі суверенітету і незалежності Грузії та захищає її національні інтереси".
Нещодавно Кобахідзе осоромився заявою щодо України
- Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе заявив, що під час протестів у країні один з учасників сказав, що "заздрить Україні". У відповідь на це грузинський політик сказав, що головною метою опонентів є "українізація Грузії".
- Окрім цього, Кобахідзе зазначив, що опоненти влади начебто "хочуть відкрити у Грузії другий фронт", а сама ж влада всіляко їм перешкоджає, щоб зберегти мир.
- Прем'єр Грузії також сказав, що нібито в Україні 2/3 молоді віком 19 – 24 років "або залишили країну, або померли". Однак звідки він взяв ці дані – не уточнив.