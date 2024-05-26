Окрім того, Кобахідзе висловив амбітні плани, щоб його країна вступила до Євросоюзу до 2030 року. Щоправда, якими діями це буде зроблено – не поділився.

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Кобахідзе розповів про свою "грузинську мрію"

Під час Дня незалежності Грузії проросійський прем'єр-міністр країни Іраклі Кобахідзе опублікував у соцмережах великий допис, де привітав громадян із цим святом. Глава уряду наголосив, що саме ця відданість та самопожертва дозволили "нашій маленькій, але гордій країні зберегти свою свободу та державну незалежність".

Водночас Кобахідзе вирішив висловити й перспективи розвитку в Грузії до 2030 року. Однією з яких є повернення територій, які окупувала Росія.

Наша грузинська мрія – до 2030 року жити в єдиній і сильній Грузії разом з нашими абхазькими й осетинськими братами й сестрами. Об'єднана та сильна Грузія має стати повноправним членом європейської родини у 2030 році!

– написав Кобахідзе.

Зверніть увагу! Цікаво, що словосполучення "грузинська мрія" є назвою партії, куди входить сам Кобахідзе. Це проросійська партія, яка разом з партією "Сила народу" складає більшість у парламенті Грузії. Сам Кобахідзе неодноразово втрапляв у скандали через свої заяви щодо України.

Водночас прем'єр-міністр Грузії наголосив, що його країна та її незалежність досі стикаються з важкими викликами. Однак, на його думку, наразі грузинське суспільство набагато досвідченіше, ніж у перші роки відновлення незалежності.

Крім того, як написав Кобахідзе, країною керує уряд, який "стоїть на межі суверенітету і незалежності Грузії та захищає її національні інтереси".

Нещодавно Кобахідзе осоромився заявою щодо України