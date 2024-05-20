Про це він сказав у виступі під час засідання уряду, як повідомляє "Эхо Кавказа".

Дивіться також ЄС заморозить заявку Грузії на вступ, якщо закон про "іноагентів" набуде чинності, – FT

Що заявив грузинський чиновник

За словами глави грузинського Кабміну, один із лідерів акцій протесту кілька днів тому заявив, що заздрить українцям. Кобахідзе каже, що головною метою опонентів є "українізація Грузії".

Крім цього, він зазначив, що опоненти влади начебто "хочуть відкрити у Грузії другий фронт", а сама ж влада всіляко їм перешкоджає, щоб зберегти мир.

"Хочу ще раз нагадати усім, що означає розділити долю України і яка зараз ситуація в Україні", – заявив Кобахідзе.

Грузинський чиновник зазначив про десятки тисяч загиблих військових та цивільних внаслідок війни, і про те, що близько 10 мільйонів українців змушені були залишити свої домівки та перебратися на нове місце або в межах України, або за кордон.

"Конкретним статистичним показником є те, що 2/3 молоді віком 19 – 24 років або залишили країну, або померли. Мова йде про знищення генофонду України. Це те, чому заздрять наші опоненти", – сказав Кобахідзе. Однак сам він не уточнив, звідки та з якої статистики він взяв такі цифри.

"Економіка зруйнована, лише за перший рік у них було спадання економіки на 30%, а це означає повну катастрофу. Інфраструктура зруйнована, сьогодні Росія окупує у 2,5 раза більше території, ніж на початку війни. На тлі війни в Україні процвітає корупція, скасовані вибори, політичний плюралізм, свобода ЗМІ, усе, що пов'язано із загальною концепцією демократії. Представники колективного "Національного руху" цьому заздрять і хочуть бачити це у Грузії", – заявив Кобахідзе.

Вето на закон про "іноагентів": що відомо