Про це він сказав у виступі під час засідання уряду, як повідомляє "Эхо Кавказа".
Дивіться також ЄС заморозить заявку Грузії на вступ, якщо закон про "іноагентів" набуде чинності, – FT
Що заявив грузинський чиновник
За словами глави грузинського Кабміну, один із лідерів акцій протесту кілька днів тому заявив, що заздрить українцям. Кобахідзе каже, що головною метою опонентів є "українізація Грузії".
Крім цього, він зазначив, що опоненти влади начебто "хочуть відкрити у Грузії другий фронт", а сама ж влада всіляко їм перешкоджає, щоб зберегти мир.
"Хочу ще раз нагадати усім, що означає розділити долю України і яка зараз ситуація в Україні", – заявив Кобахідзе.
Грузинський чиновник зазначив про десятки тисяч загиблих військових та цивільних внаслідок війни, і про те, що близько 10 мільйонів українців змушені були залишити свої домівки та перебратися на нове місце або в межах України, або за кордон.
"Конкретним статистичним показником є те, що 2/3 молоді віком 19 – 24 років або залишили країну, або померли. Мова йде про знищення генофонду України. Це те, чому заздрять наші опоненти", – сказав Кобахідзе. Однак сам він не уточнив, звідки та з якої статистики він взяв такі цифри.
"Економіка зруйнована, лише за перший рік у них було спадання економіки на 30%, а це означає повну катастрофу. Інфраструктура зруйнована, сьогодні Росія окупує у 2,5 раза більше території, ніж на початку війни. На тлі війни в Україні процвітає корупція, скасовані вибори, політичний плюралізм, свобода ЗМІ, усе, що пов'язано із загальною концепцією демократії. Представники колективного "Національного руху" цьому заздрять і хочуть бачити це у Грузії", – заявив Кобахідзе.
Вето на закон про "іноагентів": що відомо
- Саломе Зурабішвілі, президентка Грузії, 18 травня наклала вето на закон "Про прозорість іноземного впливу".
- За її словами, вона наклала вето на російський закон, який суперечить їхній Конституції, європейським стандартам і, таким чином, є перешкодою на їхньому європейському шляху.
- Також вона додала, що це вето є цілком законним і вже 18 травня буде передано до парламенту.