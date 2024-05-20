Об этом он сказал в выступлении во время заседания правительства, как сообщает "Эхо Кавказа".

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Что заявил грузинский чиновник

По словам главы грузинского Кабмина, один из лидеров акций протеста несколько дней назад заявил, что завидует украинцам. Кобахидзе говорит, что главной целью оппонентов является "украинизация Грузии".

Кроме этого, он отметил, что оппоненты власти якобы "хотят открыть в Грузии второй фронт", а сама же власть всячески им препятствует, чтобы сохранить мир.

"Хочу еще раз напомнить всем, что значит разделить судьбу Украины и какая сейчас ситуация в Украине", – заявил Кобахидзе.

Грузинский чиновник отметил о десятках тысяч погибших военных и гражданских в результате войны, и о том, что около 10 миллионов украинцев вынуждены были оставить свои дома и перебраться на новое место или в пределах Украины, или за границу.

"Конкретным статистическим показателем является то, что 2/3 молодежи в возрасте 19 – 24 лет или покинули страну, или умерли. Речь идет об уничтожении генофонда Украины. Это то, чему завидуют наши оппоненты", – сказал Кобахидзе. Однако сам он не уточнил, откуда и из какой статистики он взял такие цифры.

"Экономика разрушена, только за первый год у них было падение экономики на 30%, а это означает полную катастрофу. Инфраструктура разрушена, сегодня Россия оккупирует в 2,5 раза больше территории, чем в начале войны. На фоне войны в Украине процветает коррупция, отменены выборы, политический плюрализм, свобода СМИ, все, что связано с общей концепцией демократии. Представители коллективного "Национального движения" этому завидуют и хотят видеть это в Грузии", – заявил Кобахидзе.

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