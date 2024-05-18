Саломе Зурабишвили отметила, что вето имеет юридическую силу и уже сегодня будет передано в парламент. Об этом лидер Грузии заявила на брифинге.

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"Закон является препятствием на нашем европейском пути"

Сегодня я наложила вето на российский закон, который противоречит нашей Конституции, европейским стандартам и, таким образом, является препятствием на нашем европейском пути,

– подчеркнула Зурабишвили.

Также добавила, что это вето является вполне законным и уже 18 мая будет передано в парламент.

"Этот закон должен быть отменен", – подчеркнула президент.

Обратите внимание! Закон за авторством "Грузинской мечты" является калькой с российского об иноагентах, который в стране-агрессоре стал частью репрессивных мер. Кстати, закон требует от СМИ и неправительственных организаций, которые получают более 20% своего финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться как "агенты иностранного влияния".

Коротко, что этому предшествовало