Саломе Зурабишвили отметила, что вето имеет юридическую силу и уже сегодня будет передано в парламент. Об этом лидер Грузии заявила на брифинге.
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"Закон является препятствием на нашем европейском пути"
Сегодня я наложила вето на российский закон, который противоречит нашей Конституции, европейским стандартам и, таким образом, является препятствием на нашем европейском пути,
– подчеркнула Зурабишвили.
Также добавила, что это вето является вполне законным и уже 18 мая будет передано в парламент.
"Этот закон должен быть отменен", – подчеркнула президент.
Коротко, что этому предшествовало
- 14 мая парламент Грузии окончательно принял закон "О прозрачности иностранного влияния". 84 депутата проголосовали "за".
- Парламентарии сделали это несмотря на многотысячные протесты и критику международных партнеров.
- Еврокомиссия и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и обороне Жозеп Боррель 15 мая официально призвали власти Грузии отказаться от утверждения закона об "иноагентах". Отметили, что окончательное принятие негативно повлияет на европейские перспективы страны.
- Также в Еврокомиссии отметили, что этот законопроект подрывает гражданское общество и угрожает свободе СМИ.
- "Принятие этого закона негативно влияет на прогресс Грузии на пути к ЕС. Выбор дальнейшего пути – в руках Грузии. Мы призываем грузинские власти отозвать закон", – говорится в заявлении.
- Ранее Саломе Зурабишвили пообещала, что наложит вето на этот законопроект. Однако "Грузинская мечта" имеет достаточно голосов, чтобы преодолеть его.