Кроме того, Кобахидзе выразил амбициозные планы, чтобы его страна вступила в Евросоюз до 2030 года. Правда, какими действиями это будет сделано – не поделился.

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Кобахидзе рассказал о своей "грузинской мечте"

Во время Дня независимости Грузии пророссийский премьер-министр страны Иракли Кобахидзе опубликовал в соцсетях большое сообщение, где поздравил граждан с этим праздником. Глава правительства отметил, что именно эта преданность и самопожертвование позволили "нашей маленькой, но гордой стране сохранить свою свободу и государственную независимость".

В то же время Кобахидзе решил выразить и перспективы развития в Грузии до 2030 года. Одной из которых является возвращение территорий, оккупированных Россией.

Наша грузинская мечта – до 2030 года жить в единой и сильной Грузии вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами. Объединенная и сильная Грузия должна стать полноправным членом европейской семьи в 2030 году!

– написал Кобахидзе.

Обратите внимание! Интересно, что словосочетание "грузинская мечта" является названием партии, куда входит сам Кобахидзе. Это пророссийская партия, которая вместе с партией "Сила народа" составляет большинство в парламенте Грузии. Сам Кобахидзе неоднократно попадал в скандалы из-за своих заявлений относительно Украины.

В то же время премьер-министр Грузии отметил, что его страна и ее независимость до сих пор сталкиваются с тяжелыми вызовами. Однако, по его мнению, сейчас грузинское общество гораздо опытнее, чем в первые годы восстановления независимости.

Кроме того, как написал Кобахидзе, страной руководит правительство, которое "стоит на грани суверенитета и независимости Грузии и защищает ее национальные интересы".

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