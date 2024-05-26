Кроме того, Кобахидзе выразил амбициозные планы, чтобы его страна вступила в Евросоюз до 2030 года. Правда, какими действиями это будет сделано – не поделился.
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Кобахидзе рассказал о своей "грузинской мечте"
Во время Дня независимости Грузии пророссийский премьер-министр страны Иракли Кобахидзе опубликовал в соцсетях большое сообщение, где поздравил граждан с этим праздником. Глава правительства отметил, что именно эта преданность и самопожертвование позволили "нашей маленькой, но гордой стране сохранить свою свободу и государственную независимость".
В то же время Кобахидзе решил выразить и перспективы развития в Грузии до 2030 года. Одной из которых является возвращение территорий, оккупированных Россией.
Наша грузинская мечта – до 2030 года жить в единой и сильной Грузии вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами. Объединенная и сильная Грузия должна стать полноправным членом европейской семьи в 2030 году!
– написал Кобахидзе.
В то же время премьер-министр Грузии отметил, что его страна и ее независимость до сих пор сталкиваются с тяжелыми вызовами. Однако, по его мнению, сейчас грузинское общество гораздо опытнее, чем в первые годы восстановления независимости.
Кроме того, как написал Кобахидзе, страной руководит правительство, которое "стоит на грани суверенитета и независимости Грузии и защищает ее национальные интересы".
Недавно Кобахидзе оконфузился заявлением в отношении Украины
- Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что во время протестов в стране один из участников сказал, что "завидует Украине". В ответ на это грузинский политик сказал, что главной целью оппонентов является "украинизация Грузии".
- Кроме этого, Кобахидзе отметил, что оппоненты власти якобы "хотят открыть в Грузии второй фронт", а сама же власть всячески им препятствует, чтобы сохранить мир.
- Премьер Грузии также сказал, что якобы в Украине 2/3 молодежи в возрасте 19 – 24 лет "или покинули страну, или умерли". Однако откуда он взял эти данные – не уточнил.