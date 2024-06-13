Мышьяк, ртуть и олово: командир "Грузинского легиона" заявил, что его отравили
Источник:"Радио Свобода"
Командир и основатель "Грузинского национального легиона" Мамука Мамулашвили рассказал, что его отравили. По его словам, это уже третий случай его отравления в Украине.
Мамука Мамулашвили воюет на стороне Украины в добровольческом формировании, которое состоит преимущественно из бывших грузинских военных.
Читайте также Премьер Грузии пообещал вернуть Абхазию и Южную Осетию и вступить в ЕС до 2030 года
Отравление Мамуки Мамулашвили
В организме военного обнаружили ядовитые вещества – мышьяк, ртуть и олово. Результаты токсикологической экспертизы получили из лаборатории в Германии.
Они (врачи, – 24 Канал) не могли понять причину воспаления, начали расследование. Сейчас токсикологические показатели снизились. То, что цифры были высокие, это факт. Как мне объяснили, вероятно, ядовитые вещества были смешаны с пищей,
– рассказал Мамулашвили в интервью.
Он рассказал, что его самочувствие ухудшилось несколько месяцев назад. Мужчина жаловался, в частности, на боль в кишечнике. Сейчас командир "Грузинского легиона", по его словам, чувствует себя лучше, уровень ядовитых веществ в организме снизился.
Сам Мамулашвили утверждает, что это уже третья попытка его отравления в Украине.
Что известно о "Грузинском национальном легионе"
"Грузинский легион" был создан в 2014 году, а уже в 2016 году батальон официально вошел в состав Вооруженных сил Украины.
Ранее на вопрос почему Легион участвует в войне на стороне Украины Мамулашвили отвечал, что они олицетворяют волю грузинского общества. По его словам сегодняшнее правительство Грузии "коллаборационистско-пророссийское".
В Грузии вступил в силу закон об "иноагентах"
- Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об "иноагентах". Он вступил в силу 3 июня 2024 года.
Спикер грузинского парламента заявил, что главная цель принятия этого закона – "доказать устойчивость политической, экономической и социальной систем Грузии к внешнему вмешательству".
Теперь, как отмечает минюст Грузии и национальное агентство публичного реестра должны в течение 60 дней создать перечень организаций, которых грузинские власти считают "иностранными агентами". В этот список должны войти неправительственные организации и СМИ, которые получают не менее 20% финансирования из-за рубежа.