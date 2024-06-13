Мамука Мамулашвили воюет на стороне Украины в добровольческом формировании, которое состоит преимущественно из бывших грузинских военных.

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Отравление Мамуки Мамулашвили

В организме военного обнаружили ядовитые вещества – мышьяк, ртуть и олово. Результаты токсикологической экспертизы получили из лаборатории в Германии.

Они (врачи, – 24 Канал) не могли понять причину воспаления, начали расследование. Сейчас токсикологические показатели снизились. То, что цифры были высокие, это факт. Как мне объяснили, вероятно, ядовитые вещества были смешаны с пищей,

– рассказал Мамулашвили в интервью.

Он рассказал, что его самочувствие ухудшилось несколько месяцев назад. Мужчина жаловался, в частности, на боль в кишечнике. Сейчас командир "Грузинского легиона", по его словам, чувствует себя лучше, уровень ядовитых веществ в организме снизился.

Сам Мамулашвили утверждает, что это уже третья попытка его отравления в Украине.

Что известно о "Грузинском национальном легионе"

"Грузинский легион" был создан в 2014 году, а уже в 2016 году батальон официально вошел в состав Вооруженных сил Украины.

Ранее на вопрос почему Легион участвует в войне на стороне Украины Мамулашвили отвечал, что они олицетворяют волю грузинского общества. По его словам сегодняшнее правительство Грузии "коллаборационистско-пророссийское".

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