У Мексиці мафія пробувала відбити сина наркобарона в поліції: 29 загиблих

Мексиканські силовики заарештували боса наркокартелю Овідіо Гусмана, який є сином відомо наркобарона та "злодія в законі" Хоакіна "Ель Чапо" Гусмана. Це стало підставою для збройної сутички між поліцією та злочинцями, внаслідок якої загинуло майже три десятки осіб.

Про затримання сина одного з "найавторитетніших" мексиканських наркобаронів стало відомо ще у четвер, 5 січня. Очевидно, злочинці бажали помсти правоохоронцям, однак чимало з них самі загинули під час сутички з поліцейськими. Власне, відомо, що серед 29 загиблих внаслідок цього інциденту, ймовірно, 19 людей є членами злочинного товариства, а 10 – представниками правоохоронних органів.

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До яких незаконних дій вдався картель "Ель Чапо"

Тепер не лише наркобарон Хоакін "Ель Чапо" Гусман перебуває у місці позбавлення волі, а й – його син Овідіо, якому 32 роки. Зауважмо, що злочинця гелікоптером евакуювали з будинку, де його затримали силовики, й доправили до федеральної в'язниці суворого режиму в Мехіко.

У відповідь члени найбільшого в країні наркокартелю Сіналоа почали підпалювати автомобілі, блокувати дороги та вступати в перестрілки з силами безпеки в адміністративному центрі провінції місті Куліакані й навколо нього.

У провінції, де це сталось, відтепер посилюють присутність сил безпеки для захисту населення. Станом на неділю, 8 січня, в регіон прибуло ще 1 000 військовослужбовців.

Ситуацію також прокоментував Президент країни Андрес Мануель Лопес Обрадор. Він заявив, що поки Мексика не планує екстрадиції Овідіо Гусмана до США, куди у 2017 році екстрадували його батька.

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Які злочини, ймовірно, скоїв Овідіо Гусман

Слід зазначити, що Гусман також відомий на прізвисько "Миша". У Сполучених Штатах йому висунули звинувачення у змові з метою ввезення кокаїну, метамфетаміну та марихуани в державу. У Вашингтоні впевнені, що син відомого наркобарона керував лабораторіями метамфетаміну в Сіналоа, які виробляли понад 2,2 тисячі кілограмів наркотику щомісяця.

Цікаво, що у 2019 році сили безпеки ненадовго затримали Гусмана, але після погроз зі сторони кримінальних авторитетів та, ймовірно, хабаря, його відпустили.

Також нагадаємо, що у 2021 у Мексиці вирішили розіграти в лотерею будинок, який належить Хоакіну Гусману – тобто батьку затриманого днями злочинця.