Через Росію Україна бойкотувала роботу в ПА ОБСЄ: Кравчук розповіла, як це відбувалося

З Парламентської Асамблеї ОБСЄ не змогли вгнати делегатів з Росії. Відтак Україна бойкотувала засідання у Варшаві.

Річ у тім, що Парламентська Асамблея ОБСЄ у своїх правилах навіть не має процедури відсторонення будь-якої делегації. Тому наразі просто на рівні урядів приймаються рішення не давати візи росіянам. Цього разу так відбулося у Польщі, а раніше – у Бірмінгемі у Великій Британії. Про це 24 каналу розповіла народна депутатка "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

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Проте у лютому буде зимова сесія, яка традиційно відбувається у Відні. Австрія вважає себе нейтральною країною, тому, найімовірніше, російська та білоруська делегації туди поїдуть.

Правила необхідно змінювати

Так, представники з України запропонували змінити ці правила, щоб з'явилася процедура відсторонення учасників.

"Це можна порівняти з вбивством – якби ми просто казали, що це погано, але ніхто нікого не ув'язнював і не відстороняв від суспільства", – пояснила Кравчук.

На жаль, не усі міжнародні організації пройдуть випробування цією загарбницькою війною Росії проти України. Як стверджує депутатка, треба відкрито говорити про те, що ОБСЄ не здатна захистити сама себе від аморальності, брехні та цинічності

ОБСЄ розшифровується як організація з питань безпеки та співробітництва. Про яку безпеку ми говоримо? Про яке співробітництво? Якщо навіть не вистачає духу змінити правила, щоб потім відсторонити росіян від роботи у Парламентській Асамблеї,

– наголошує народна депутатка.

Мовиться саме про політиків. Очевидно, що на рівні послів, які сидять у Відні, усе так і залишився – поки Росія буде існувати як держава.

Делегати підтримують Україну

Примітно, що естонці й литовці залишили залу разом з українцями. Канада заявила, що делегація демонстративно вийде із зали, якщо там з'являться росіяни. Це позиція країни – канадці не перебували на одній територій, коли відбувався саміт G20. На думку Кравчук, чимало країн продемонструють таку саму позицію.

Важливо розуміти, що подібні міжнародні організації були створені після Другої світової війни для того, щоб не допускати воєн, а врегулювати суперечки між державами іншими способами.

Але зараз це не який там регіональний маленький конфлікт, це фактично війна демократії й тиранії. Україна бореться за всі ці держави, в тому числі західної Європи, які не відчувають на собі ударів, в них усе гаразд зі світлом, зв'язком і так далі,

– відзначає депутатка "Слуга народу".

Кравчук зауважує, що 25 листопада вкотре йшлося про "діалог". Позиція української делегації має трохи привести до тями країни.

"Ми кажемо, що ми не закриваємо каналу комунікації, ми готові працювати в організації, ми завжди працюємо. Але, будь ласка, визначтесь з позицією щодо держави-терориста, тому що це просто аморально", – акцентує Кравчук.

За її словами, обговорення питання зміни процедури відбувалося в останній день. Впродовж двох днів українська делегація зверталася до партнерів й акцентувала на:

зброї для України;

гуманітарній допомозі (генератори);

питанні можливої міграційної кризи, адже зима вже настала й удари по інфраструктурі продовжуються.

В контексті російсько-української війни обговорювалися: політичний, економічний, енергетичний аспекти й порушення прав людини.

Абсолютно всі виступи делегатів, які брали слово, були на підтримку України – це дуже цінно, ми подякували. Бо насправді основну допомогу Україна отримує не від міжнародних організацій, а від країн, які кажуть: "Ми демократичні тому будемо допомагати Україні захищати демократією. Це неправильно нападати у 21 столітті на іншу державу і вбивати людей",

– зауважує Кравчук.

Нам потрібна зброя

Порушувалося й питання обстрілів. Українська делегація розповіла, що зараз відбувається в Херсоні й що таке у 21 столітті дві доби бути без зв'язку, без води, без світла.

"Безумовно, чим більше таких персональних історій депутати з різних країн чують, тим більше вони пояснюватимуть у своїх столицях, що треба виділяти кошти в Україні, потрібна зброя. Тобто це приходить", – переконана народна депутатка.

Але найкраще, на думку Кравчук, якби хоча б одна Парламентська Асамблея ОБСЄ відбулася в Україні, щоб депутати побачили, що насправді відбувається в Україні.

"Тоді вони, можливо, по-іншому бачили питання діалогу. Бо, на нашу думку, зараз наша найкраща переговорна група – це наші військові, які витісняють росіян з української території", – резюмувала Євгенія Кравчук.

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