Из-за России Украина бойкотировала работу в ПА ОБСЕ: Кравчук рассказала, как это происходило

Из Парламентской Ассамблеи ОБСЕ не смогли выгнать делегатов из России. Поэтому Украина бойкотировала заседание в Варшаве.

Дело в том, что у Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в своих правилах даже нет процедуры отстранения какой-либо делегации. Поэтому прямо на уровне правительств принимаются решения не давать визы россиянам. На этот раз это произошло в Польше, а раньше – в Бирмингеме в Великобритании. Об этом 24 канала рассказала народный депутат "Слуга народа" Евгения Кравчук.

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Однако в феврале будет зимняя сессия, которая традиционно проходит в Вене. Австрия считает себя нейтральной страной, поэтому, скорее всего, российская и белорусская делегации туда поедут.

Правила необходимо изменять

Так, представители Украины предложили изменить эти правила, чтобы появилась процедура отстранения участников.

"Это сопоставимо с убийством – если бы мы просто говорили, что это плохо, но никто никого не лишал свободы и не отстранял от общества", – пояснила Кравчук.

К сожалению, не все международные организации пройдут испытания этой захватнической войной России против Украины. Как утверждает депутат, нужно открыто говорить о том, что ОБСЕ не способна защитить сама себя от безнравственности, лжи и циничности.

ОБСЕ расшифровывается как организация по безопасности и сотрудничеству. О какой безопасности мы говорим? О каком сотрудничестве? Если даже не хватает духа изменить правила, чтобы потом отстранить россиян от работы в Парламентской Ассамблее,

– подчеркивает народный депутат.

Речь идет именно о политиках. Очевидно, что на уровне сидящих в Вене послов все так и осталось – пока Россия будет существовать как государство.

Делегаты поддерживают Украину

Примечательно, что эстонцы и литовцы покинули зал вместе с украинцами. Канада заявила, что делегация демонстративно выйдет из зала, если там появятся россияне. Это позиция страны – канадцы не находились на одной территории, когда проходил саммит G20. По мнению Кравчук, многие страны продемонстрируют такую же позицию.

Важно понимать, что подобные международные организации были созданы после Второй мировой войны для того, чтобы не допускать войн, а урегулировать споры между государствами другими способами.

Но сейчас это не какой-нибудь региональный маленький конфликт, это фактически война демократии и тирании. Украина борется за все эти государства, в том числе Западной Европы, которые не чувствуют на себе ударов, в них все хорошо со светом, связью и так далее,

– отмечает депутат "Слуга народа".

Кравчук отмечает, что 25 ноября в очередной раз речь шла о "диалоге". Позиция украинской делегации должна немного привести в сознание страны.

"Мы говорим, что мы не закрываем канал коммуникации, мы готовы работать в организации, мы всегда работаем. Но, пожалуйста, определитесь с позицией по отношению к государству-террористу, потому что это просто аморально", – акцентирует Кравчук.

По ее словам, обсуждение вопроса изменения процедуры проходило в последний день. В течение двух дней украинская делегация обращалась к партнерам и акцентировала внимание на:

оружии для Украины;

гуманитарной помощи (генераторы);

вопросе возможного миграционного кризиса, ведь зима уже наступила и удары по инфраструктуре продолжаются.

В контексте российско-украинской войны обсуждались политический, экономический, энергетический аспекты и нарушения прав человека.

Абсолютно все выступления делегатов, которые брали слово, были в поддержку Украины – это очень ценно, мы поблагодарили. Потому что на самом деле основную помощь Украина получает не от международных организаций, а от стран, которые говорят: "Мы демократические, поэтому будем помогать Украине защищать демократию. Это неправильно нападать в 21 веке на другое государство и убивать людей",

– отмечает Кравчук.

Нам нужно оружие

Поднимался и вопрос обстрелов. Украинская делегация рассказала, что сейчас происходит в Херсоне и что такое в 21 веке двое суток быть без связи, без воды, без света.

"Безусловно, чем больше таких персональных историй депутаты из разных стран слышат, тем больше они будут объяснять в своих столицах, что нужно выделять средства в Украине, нужно оружие. То есть, это приходит", – убеждена народный депутат.

Но лучше, по мнению Кравчук, если бы хотя бы одна Парламентская Ассамблея ОБСЕ состоялась в Украине, чтобы депутаты увидели, что на самом деле происходит в Украине.

"Тогда они, возможно, по-другому видели бы вопрос диалога. Потому что, по нашему мнению, сейчас наша лучшая переговорная группа – наши военные, которые вытесняют россиян с украинской территории", – резюмировала Евгения Кравчук.

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