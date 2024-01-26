У день падіння Іл-76 мали обміняти 65 українських героїв зі списку Росії

У Бєлгородській області 24 січня впав російський військовий літак Іл-76. Того дня мав відбутися 50-й обмін полоненими між Україною та Росією.

Пресслужба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими повідомила, що 26 січня відбулася зустріч з рідними українських військовополонених. Зокрема, присутні були Кирило Буданов – очільник ГУР МО – та Сергій Андрущенко – перший заступник голови СБУ.

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Що стало відомо під час зустрічі

У Координаційному штабі наголосили, що головною темою стала ситуація з падінням Іл-76 на території Бєлгородської області. Російські пропагандисти повідомляють, що на його борту начебто перебували українські військовополонені.

Кирило Буданов наголосив, що наразі немає вичерпної інформації, хто міг перебувати на борту літака. Україна збирає та аналізує інформацію з дуже багатьох джерел. Російська версія викликає дуже багато запитань.

Сергій Андрущенко зауважив: Росія намагається приховати від громадськості справжні причини авіакатастрофи. Країна вже заявила, що не допустить на місце падіння літака міжнародних експертів. Водночас Україна зробить все можливе, аби встановити правду.

Координаційний штаб зі свого боку підтверджує, що 65 українських Оборонців з цього списку дійсно планувалося повернути в Україну в межах запланованого обміну 24 січня,

– мовиться у повідомленні.



Рідні захисників зі списку ознайомилися з відеоматеріалами, які поширила російська пропаганда. Водночас наразі не знайшли особливих ознак на оприлюднених фрагментах тіл, які б вказували на їхніх рідних.

Що каже Лубінець

Дмитро Лубінець – Уповноважений Верховної Ради з прав людини – наголосив, що у ситуації з Іл-76 російські окупанти дотримуються тієї ж тактики, як це було з терактом в Оленівці. Російські ЗМІ почали масово поширювати матеріали, у яких звинувачують Україну та намагаються зірвати надання допомоги від країн-союзниць. Такої ж тактики окупанти дотримувалися після теракту в Оленівці. Загарбники продовжують скоювати злочини й намагатися перекласти відповідальність за них на інших.