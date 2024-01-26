В день падения Ил-76 должны были обменять 65 украинских героев из списка России

В Белгородской области 24 января упал российский военный самолет Ил-76. В тот день должен был состояться 50-й обмен пленными между Украиной и Россией.

Прессслужба Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными сообщила, что 26 января состоялась встреча с родными украинских военнопленных. В частности, присутствовали Кирилл Буданов – глава ГУР МО – и Сергей Андрещенко – первый заместитель председателя СБУ.

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Что стало известно во время встречи

В Координационном штабе подчеркнули, что главной темой стала ситуация с падением Ил-76 на территории Белгородской области. Российские пропагандисты сообщают, что на его борту вроде бы находились украинские военнопленные.

Кирилл Буданов подчеркнул, что пока нет исчерпывающей информации о том, кто мог находиться на борту самолета. Украина собирает и анализирует информацию из многих источников.

Сергей Андрущенко заметил: Россия пытается скрыть от общественности истинные причины авиакатастрофы. Страна уже заявила, что не допустит на место падения самолета международных экспертов. В то же время, Украина сделает все возможное, чтобы установить правду.

Координационный штаб со своей стороны подтверждает, что 65 украинских защитников из этого списка действительно планировалось вернуть в Украину в рамках запланированного обмена 24 января,

– говорится в сообщении.

Родные защитников из списка ознакомились с видеоматериалами, распространенными российской пропагандой. В то же время пока не нашли особых признаков на обнародованных фрагментах тел, которые указывали бы на их родных.

Что говорит Лубинец

Дмитрий Лубинец – Уполномоченный Верховной Рады по правам человека – отметил, что в ситуации с Ил-76 российские оккупанты придерживаются той же тактики, как это было с терактом в Еленовке. Российские СМИ начали массово распространять материалы, в которых обвиняют Украину и пытаются сорвать оказание помощи от стран-союзниц. Такую же тактику оккупанты соблюдали после теракта в Еленовке. Захватчики продолжают совершать преступления и пытаться переложить ответственность за них на других.