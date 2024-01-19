Палата представників США підтримала тимчасовий бюджет: наступне – питання допомоги для України

19 січня стало відомо, що Палата представників США підтримала тимчасовий бюджет. Перед цим законопроєкт для запобігання шатдауну підтримав також Сенат.

Як зазначив народний депутат Ярослав Железняк, важливо звернути увагу на показник голосування. Мовиться про 314 голосів "За" та 108 – "Проти". За його словами, значна частина республіканців підтримала тимчасовий бюджет.

Читайте також До 2 лютого в США можуть схвалити допомогу Україні, – член Республіканської партії

Проєкт тимчасового бюджету відправили Байдену

Відомо, що відповідний проєкт уже відправили американському президентові Джо Байдену на підпис.

Тому… є висока ймовірність, що справді зараз питання кордону буде мати якесь компромісне рішення і розблокують питання фінансування України,

– висловив припущення Железняк.

Звернімо увагу, що раніше відповідний законопроєкт підтримали обидві палати американського Конгресу. За виступили 77 сенаторів, а проти – 18.

Зауважимо, що тимчасовий бюджет передбачає різні терміни фінансування федеральних програм. До 1 березня на сільське господарство, програми для ветеранів, транспорт, житло та інші. А до 8 березня коштами забезпечать решту, зокрема, бюджет Пентагону.

Наступний – запит Байдена

Додамо, що наступною ціллю Сенату після ухвалення тимчасового бюджету стане прийняття пакета національної безпеки, зазначив лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер. Він і передбачає виділення 61 мільярда доларів для України.

Щойно Конгрес уникне зупинки роботи, моя ціль, щоб Сенат якнайшвидше перейшов до розгляду додаткового документа з національної безпеки. Наша національна безпека, наші друзі за кордоном та майбутнє демократії не вимагають нічого іншого,

– наголосив Шумер.

Ще кілька місяців тому Джо Байден зробив запит до Конгресу. Він попрохав виділити на потреби національної безпеки понад 100 мільярдів доларів. З цієї суми 61 мільярд передбачається на фінансову допомогу для нашої держави.

Втім, досі відповідний пакет у Конгресі не підтримали. Республіканці виступили проти. Вони прагнуть, щоб у свою пропозицію Білий дім вніс жорсткіші заходи, які стосуються охорони кордонів США від мігрантів.

17 січня Джо Байден провів зустріч з конгресменами. Журналісти спитали американського лідера про підтримку нашої держави за результатами зустрічі. Президент США заявив, що вважає, що "більшість членів Конгресу підтримує допомогу Україні".