Палата представителей США поддержала временный бюджет: следующий – вопрос о помощи для Украины

19 января стало известно, что Палата представителей США поддержала временный бюджет. Перед этим законопроект для предотвращения шатдауна поддержал также Сенат.

Как отметил народный депутат Ярослав Железняк, важно обратить внимание на показатель голосования. Речь идет о 314 голосах "За" и 108 – "Против". По его словам, значительная часть республиканцев поддержала временный бюджет.

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Проект временного бюджета отправили Байдену

Известно, что соответствующий проект уже отправили американскому президенту Джо Байдену на подпись.

Поэтому… высока вероятность, что действительно сейчас вопрос границы будет иметь какое-то компромиссное решение и разблокируют вопросы финансирования Украины,

– предположил Железняк.

Обратим внимание, что ранее соответствующий законопроект поддержали обе палаты американского Конгресса. За выступили 77 сенаторов, а против – 18.

Заметим, что временный бюджет предусматривает разные сроки финансирования федеральных программ. До 1 марта сельское хозяйство, программы для ветеранов, транспорт, жилье и другие. А до 8 марта средствами обеспечат остальной, в частности, бюджет Пентагона.

Следующий – запрос Байдена

Следующей целью Сената после принятия временного бюджета станет принятие пакета национальной безопасности, отметил лидер демократов в Сенате США Чак Шумер. Он и предполагает выделение 61 миллиарда долларов для Украины.

Как только Конгресс избежит остановки работы, моя цель, чтобы Сенат быстрее перешел к рассмотрению дополнительного документа национальной безопасности. Наша национальная безопасность, наши друзья за границей и будущее демократии не требуют ничего другого,

– подчеркнул Шумер.

Еще несколько месяцев назад Джо Байден запросил Конгресс. Он попросил выделить на нужды национальной безопасности более 100 миллиардов долларов. Из этой суммы 61 миллиард предусматривается на финансовую помощь для нашего государства.

Впрочем, до сих пор соответствующий пакет в Конгрессе не был поддержан. Республиканцы выступили против. Они стремятся, чтобы в свое предложение Белый дом внес более жесткие меры, касающиеся охраны границ США от мигрантов.

17 января Джо Байден провел встречу с конгрессменами. Журналисты спросили у американского лидера о поддержке нашего государства по результатам встречи. Президент США заявил, что считает, что "большинство членов Конгресса поддерживают помощь Украине".