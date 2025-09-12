Forbes порівняли сучасну ситуацію в Росії із ситуацією понад сторічної давнини. Дефіцит палива також посилює соціальний тиск на Кремль, акцентували журналісти.

Пересічні росіяни дедалі більше відчувають наслідки війни: наскільки вибухова ситуація в Росії зараз?

Видання проаналізувало те, що пишуть у російських ЗМІ, і поговорило з українськими чиновниками. Forbes підкреслив: удари України по паливному сектору Росії дуже ефективні. Вони, а також операція "Павутина" показали, що в Києва "багато карт" – попри те, що Трамп під час сварки в Білому домі говорив, що в Зеленського "немає карт".

Що пишуть російські ЗМІ про паливну кризу:

Moscow Times: ціни на бензин у Росії на початку вересня злетіли до рекордно високих рівнів.

"Известия": причини паливної кризи – сезонне підвищення попиту та зростання туристичної активності.

"Телеграф" (Саратов): де паливо в одному з найстаріших нафтовидобувних регіонів?

Окрім цього, українські дрони зупиняли роботу аеропортів, а Китай навіть просив Київ не бити по Москві під час "параду перемоги". А 4 вересня Путін запропонував країні перейти на запаси вугілля, якого "вистачить майже на тисячу років".

ЗМІ робить висновок, що удари України по російських НПЗ мають накопичувальний ефект. І можуть загрожувати самому путінському режиму.

Привертають увагу фінальні слова статті Forbes.

Путін часто позиціонує себе як спадкоємця царів, відновлюючи імперію. Але йому варто згадати царя Миколу II під час Першої світової війни, коли надто розтягнуті фронти та внутрішній дефіцит зробили заворушення в країні такими ж небезпечними, як і ворог за кордоном,

– написали журналісти.

Що мали на увазі журналісти Forbes і чому в Російській імперії сталася революція 1917 року?

Вони провели паралель з хлібними бунтами – ситуацією, коли в березні 1917 року спалахнули протести через нестачу хліба. Дефіцит хліба та дефіцит вугілля був у Російській імперії наприкінці 1916 – на початку 1917 року.

У Петрограді мітинги та демонстрації з приводу Міжнародного жіночого дня набули масового характеру – 8 березня 1917 року до демонстрантів, що вимагали "хліба і миру", приєднались робітники Путиловського заводу, які бастували з 2 березня; між демонстрантами та поліцією відбулись сутички. Це стало початком революції, в результаті якої через тиждень російський імператор Микола II зрікся престолу,

– ідеться на сайті "Артефакт".

Важливо додати, що нестача хліба та вугілля тільки підігріли загальні настрої, адже до того Російська імперія пережила революцію 1905 – 1907 років. Росіяни ж востаннє масово виходили хіба що під час похорону Навального, але до повалення влади чи бодай серйозних заворушень це не призвело.

