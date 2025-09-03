В Пекіні 3 вересня пройшов військовий парад, на якому китайський лідер Сі Цзіньпін зустрів очільника Кремля Путіна та диктатора КНДР Кім Чен Ина. Питання формування антизахідної коаліції російський диктатор запустив ще у 2014 році, анексувавши Крим, частину Донеччини й Луганщини.

Про це в етері 24 Каналу зазначив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, додавши, що після початку повномасштабного вторгнення США надавали Україні допомогу дозовано, аби максимально виснажити Росію. Утворився союз країн, які готові стати попереду в протистоянні Заходу.

Про що свідчить реакція Трампа на парад в Пекіні?

Раніше Китай не демонстрував військові спроможності, аби заявляти, що він готовий до розмови силою із Заходом про встановлення нового світопорядку. Після того, як Росія у війні проти України суттєво виснажилась, їй почали допомагати Північна Корея, Іран.

Американцям своїми діями, як зазначив Клочок, вдалося сформувати коаліцію тих, хто готовий протистояти західним демократичним цінностям. На чолі цієї коаліції стоїть не Росія, а Китай. Сі Цзіньпін своїм парадом продемонстрував, що готовий цей процес очолити та йти далі.

Трамп намагався певною мірою змінити ситуацію, замирити її через припинення російсько-української війни, укласти угоду з Китаєм, аби найближчі роки не воювати, але це збіговисько диктаторів у Пекіні показало, що "вісь зла" очевидна,

– озвучив Клочок.

Свіжий допис Трампа про привітання Сі Цзіньпіна, китайського народу, в якому він написав, що Китай разом з КНДР та Росією готують змову проти США фактично, як наголосив Клочок, є визнанням невдалої політики американського президента, а також зміни позиції щодо публічного усвідомлення того чи є ця "вісь зла". Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" переконаний, що вона є і це очевидно.

Сміливо до неї можна записувати Північну Корею, Росію, Китай. Загалом на параді, який влаштував Сі Цзіньпін, були присутні лідери 26 країн. Не скажу, що вони точно будуть долучені до цього процесу, але балансуватимуть між Китаєм і Заходом,

– вважає Клочок.

Після параду в Пекіні світ побачив наступний етап формування "коаліції зла", яка буде прагнути встановити інший світопорядок. Клочок пояснив, що він передбачатиме тотальний контроль за населенням, хоча до цього йдуть і на Заході.

В Китаї відеоспостереження майже всюди, цифровізація триває. Основною ціллю для Сі Цзіньпіна, Володимира Путіна, Кім Чен Ина є встановлення авторитарного режиму, як одного зі способів існування держави. Клочок переконаний, що вони будуть насаджувати цю ідеологію і Західному світу.

Коротко про військовий парад в Китаї