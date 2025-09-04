Трамп після військового параду в Пекіні та заяв Сі з політичного погляду перебуває на межі. Лідер Штатів дивиться на зовнішню картинку, на всю цю мішуру, вона для нього катастрофічна. Якщо найближчими днями американські ЗМІ підкинуть дров у багаття, то цей стан, коли Трамп на межі, може змінитися.

Про це в етері 24 Каналу зазначив політолог Ігор Рейтерович, додавши, що президенту США потрібно починати щось робити. Він переконаний, що ситуація довкола китайського військового параду може зрушити Трампа з місця.

Дивіться також Китаїзація Росії набирає обертів: чи входило це у плани Трампа

Який потужний інструмент Трамп не вміє використовувати?

Китайці гарно маршували на параді в Пекіні 3 вересня, але, як підкреслив політолог, це армія, яка воювала дуже-дуже давно, тобто немає свіжого бойового досвіду. Невідомо, яка вона насправді на полі бою, яку силу має. Про спроможності української, російської, американської, британської, французької, німецької світ знає, а от про китайської – ні.

З'явилась інформація, що Трамп доручив очільнику Пентагону Гегсету відродити американську армію, щоб вона була готова в разі чого протистояти Китаю та Росії. Те, що він прокинувся на 8-й місяць свого президентства і розповідає про якесь відродження, на думку Рейтеровича, чудово, хоча нічого відроджувати не треба.

Адже американські збройні сили сьогодні й так найсильніша армія у світі. Це, як зауважив політолог, факт. Армія США, як мінімум, має для цього належне технічне забезпечення. Питання у тому, що треба вміти використовувати цей інструмент і для цього не обов'язково починати війни. Трамп не навчився цього робити. Те, що було з Іраном – це, як зазначив політолог, лише епізод, але треба діяти по-іншому.

Він зробив заяву, яка свідчить про його зміни у мисленні. Трамп сказав про те, що не просто не забере американські війська з Польщі, а ще більше посилить їхню там присутність. Треба діяти таким чином,

– вважає Рейтерович.

Політолог переконаний, що якби Трамп у такий спосіб діяв з перших днів свого перебування у Білому домі, надсилаючи в Європу більше американських військових, тоді очільник Кремля поводився б по-іншому.

"Путін з Лукашенком проводять військові навчання, роблять це нахабно на кордоні з Європою, країнами НАТО. Відповіддю на це могло б бути проведення таких же навчань у них під боком, при чому з моделюванням використання ядерної зброї", – озвучив Рейтерович.

Які слова Сі зачепили Трампа?

На погляд політолога, було видно по дописах американського президента, що парад у Китаї його зачепив. Він зазначив, що історик з Трампа кепський, але навіть він розуміє, як по-дурнуватому виглядає, коли Сі Цзіньпін каже, що два головних переможці Другої світової війни – це Китай і Росія.

"По-перше, воювала не Росія, а СРСР, по-друге, в Китаї навіть не було армії, були партизанські загони, які воювали проти Японії. Проте ключовий внесок в перемогу над японцями зробили американці, а на фінальному етапі долучилися радянські війська. Де в цій історії був Китай, як великий переможець? Це смішно виглядає. Трампа це торкнуло", – озвучив політолог.

Головне, аби завтра чи післязавтра йому все це у вуха вклали його радники й може він нарешті почне діяти. У лідера Сполучених Штатів, за переконанням Рейтеровича, вихід з цієї ситуації сьогодні лише один.

Бити по Китаю він зараз не буде, все одно домовлятиметься з ним. Якщо він не може вдарити по Пекіну, тоді по кому ж це робити? Політолог вважає, що треба бити по тих, хто починає перетворюватися на проксі чи союзника Китаю, а це Росія.

"Трампу навіть не треба вигадувати привід, аби вдарити по Кремлю економічно чи політично. Привід – війна Росії проти України. Все залежить від того, чи з'явиться в нього сила волі. Від нього очікують дій вже й американці. Багатьом починає набридати те, як він виглядає і як поводиться", – підсумував Рейтерович.

Які заяви зробив Трамп після параду в Пекіні?