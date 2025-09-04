Трамп через парад у Китаї на межі: чи готовий він врешті натиснути на Росію
- Трамп роздратований дійством та висловлюваннями, які були в межах китайського військового параду.
- Після параду в Пекіні Трамп висловив бажання перебудувати збройні сили США.
- Лідер Штатів натякнув на можливі додаткові санкції проти Росії, якщо її дії не сподобаються Вашингтону.
Трамп після військового параду в Пекіні та заяв Сі з політичного погляду перебуває на межі. Лідер Штатів дивиться на зовнішню картинку, на всю цю мішуру, вона для нього катастрофічна. Якщо найближчими днями американські ЗМІ підкинуть дров у багаття, то цей стан, коли Трамп на межі, може змінитися.
Про це в етері 24 Каналу зазначив політолог Ігор Рейтерович, додавши, що президенту США потрібно починати щось робити. Він переконаний, що ситуація довкола китайського військового параду може зрушити Трампа з місця.
Який потужний інструмент Трамп не вміє використовувати?
Китайці гарно маршували на параді в Пекіні 3 вересня, але, як підкреслив політолог, це армія, яка воювала дуже-дуже давно, тобто немає свіжого бойового досвіду. Невідомо, яка вона насправді на полі бою, яку силу має. Про спроможності української, російської, американської, британської, французької, німецької світ знає, а от про китайської – ні.
З'явилась інформація, що Трамп доручив очільнику Пентагону Гегсету відродити американську армію, щоб вона була готова в разі чого протистояти Китаю та Росії. Те, що він прокинувся на 8-й місяць свого президентства і розповідає про якесь відродження, на думку Рейтеровича, чудово, хоча нічого відроджувати не треба.
Адже американські збройні сили сьогодні й так найсильніша армія у світі. Це, як зауважив політолог, факт. Армія США, як мінімум, має для цього належне технічне забезпечення. Питання у тому, що треба вміти використовувати цей інструмент і для цього не обов'язково починати війни. Трамп не навчився цього робити. Те, що було з Іраном – це, як зазначив політолог, лише епізод, але треба діяти по-іншому.
Він зробив заяву, яка свідчить про його зміни у мисленні. Трамп сказав про те, що не просто не забере американські війська з Польщі, а ще більше посилить їхню там присутність. Треба діяти таким чином,
– вважає Рейтерович.
Політолог переконаний, що якби Трамп у такий спосіб діяв з перших днів свого перебування у Білому домі, надсилаючи в Європу більше американських військових, тоді очільник Кремля поводився б по-іншому.
"Путін з Лукашенком проводять військові навчання, роблять це нахабно на кордоні з Європою, країнами НАТО. Відповіддю на це могло б бути проведення таких же навчань у них під боком, при чому з моделюванням використання ядерної зброї", – озвучив Рейтерович.
Які слова Сі зачепили Трампа?
На погляд політолога, було видно по дописах американського президента, що парад у Китаї його зачепив. Він зазначив, що історик з Трампа кепський, але навіть він розуміє, як по-дурнуватому виглядає, коли Сі Цзіньпін каже, що два головних переможці Другої світової війни – це Китай і Росія.
"По-перше, воювала не Росія, а СРСР, по-друге, в Китаї навіть не було армії, були партизанські загони, які воювали проти Японії. Проте ключовий внесок в перемогу над японцями зробили американці, а на фінальному етапі долучилися радянські війська. Де в цій історії був Китай, як великий переможець? Це смішно виглядає. Трампа це торкнуло", – озвучив політолог.
Головне, аби завтра чи післязавтра йому все це у вуха вклали його радники й може він нарешті почне діяти. У лідера Сполучених Штатів, за переконанням Рейтеровича, вихід з цієї ситуації сьогодні лише один.
Бити по Китаю він зараз не буде, все одно домовлятиметься з ним. Якщо він не може вдарити по Пекіну, тоді по кому ж це робити? Політолог вважає, що треба бити по тих, хто починає перетворюватися на проксі чи союзника Китаю, а це Росія.
"Трампу навіть не треба вигадувати привід, аби вдарити по Кремлю економічно чи політично. Привід – війна Росії проти України. Все залежить від того, чи з'явиться в нього сила волі. Від нього очікують дій вже й американці. Багатьом починає набридати те, як він виглядає і як поводиться", – підсумував Рейтерович.
Які заяви зробив Трамп після параду в Пекіні?
Першою реакцією президента США на дійство в Китаї, де Сі разом з російським та північнокорейським диктаторами пройшовся по площі Тяньаньмень, стало побажання Сі Цзіньпіну та китайцям чудового свята. Трамп звернувся з проханням, аби той передав від нього вітання Путіну і Кім Чен Ину, додавши фразу: "Поки ви готуєте змову проти Сполучених Штатів Америки".
Згодом Трамп доручив міністерству оборони США перебудовувати армію історичним чином, відновити дух воїна та повернути її можливість стримувати збройну агресію. Очільник Пентагону Піт Гегсет пояснив, що це треба зробити не з причини того, що США хочуть конфлікту. Штати мають на меті зберегти свою стратегічну перевагу, лідерство та міць.
Американський лідер натякнув на додаткові санкції щодо Росії. Трамп заявив, що Путін в курсі його позиції довкола необхідності мирного врегулювання війни. Якщо подальші кроки Кремля будуть такими, які не сподобаються Вашингтону, то президент США обіцяє, що всі "побачать, що станеться".
Трамп планує провести у телефонному режимі розмову з президентом України Зеленським. На його думку, Путін і Зеленський поки що не готові підписати мирну угоду. Він також дав оцінку діям армії Росії на фронті, зазначивши, що російські війська просувають по сантиметру та бомблять Україну.