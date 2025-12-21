З резиденції Макрона викрали посуд та фарфор на суму до 40 тисяч євро, – The Guardian

У Парижі заарештували співробітника Єлисейського палацу, який відповідав за зберігання срібних виробів. Його підозрюють у крадіжці столового срібла та порцеляни на тлі хвилі викрадень із престижних французьких установ.

Що відомо про крадіжку з резиденції Макрона?

Журналісти повідомили, що допит персоналу Єлисейського палацу привів правоохоронців до одного з розпорядників столового срібла у резиденції. Його інвентарні записи наводили на думку, що він планував майбутні крадіжки.

Про зникнення предметів правоохоронцям повідомив головний розпорядник палацу. Загальну вартість викраденого оцінюють до 40 тисяч євро. Слідчі затримали чоловіка та двох імовірних співучасників минулого тижня. Їх підозрюють у тому, що вони виносили предмети з офіційної паризької резиденції президента Франції та намагалися продати їх на онлайн-аукціонах, зокрема на платформі Vinted.

Ймовірні крадіжки стали небажаним продовженням серії пограбувань Лувру та інших французьких музеїв упродовж останніх місяців, що викликало занепокоєння щодо слабкого рівня захисту культурних установ країни,

Під час обшуків у чоловіка знайшли близько 100 предметів – порцеляну, статуетку французького ювеліра Рене Лаліка, келихи для шампанського Baccarat та мідні каструлі. Деякі з викрадених речей вважаються предметами національної спадщини. Їх повернули до Єлисейського палацу.

Срібляр і його ймовірні співучасники постали перед судом 18 грудня, а розгляд справи призначено на 26 лютого. Усіх трьох взяли під судовий нагляд, заборонили їм контактувати між собою, з’являтися на аукціонах і займатися професійною діяльністю. Підозрюваним загрожує до 10 років позбавленням волі та штраф у розмірі 150 000 євро.

