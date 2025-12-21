Из резиденции Макрона похитили посуду и фарфор на сумму до 40 тысяч евро, – The Guardian
- В Париже арестовали сотрудника Елисейского дворца по подозрению в краже столового серебра и фарфора стоимостью до 40 тысяч евро.
- Подозреваемым грозит до 10 лет заключения и штраф в размере 150 000 евро, их взяли под судебный надзор до рассмотрения дела 26 февраля.
В Париже арестовали сотрудника Елисейского дворца, который отвечал за хранение серебряных изделий. Его подозревают в краже столового серебра и фарфора на фоне волны краж из престижных французских учреждений.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.
Смотрите также Украинка пожаловалась на "платный вход" в аэропорт Парижа: в комментариях объяснили, в чем дело
Что известно о краже из резиденции Макрона?
Журналисты сообщили, что допрос персонала Елисейского дворца привел правоохранителей к одному из распорядителей столового серебра в резиденции. Его инвентарные записи наводили на мысль, что он планировал будущие кражи.
Об исчезновении предметов правоохранителям сообщил главный распорядитель дворца. Общую стоимость похищенного оценивают до 40 тысяч евро. Следователи задержали мужчину и двух вероятных соучастников на прошлой неделе. Их подозревают в том, что они выносили предметы из официальной парижской резиденции президента Франции и пытались продать их на онлайн-аукционах, в частности на платформе Vinted.
Вероятные кражи стали нежелательным продолжением серии ограблений Лувра и других французских музеев в течение последних месяцев, что вызвало беспокойство относительно слабого уровня защиты культурных учреждений страны,
– пишут в издании.
Во время обысков у мужчины нашли около 100 предметов – фарфор, статуэтку французского ювелира Рене Лалика, бокалы для шампанского Baccarat и медные кастрюли. Некоторые из похищенных вещей считаются предметами национального наследия. Их вернули в Елисейский дворец.
Серебряник и его вероятные соучастники предстали перед судом 18 декабря, а рассмотрение дела назначено на 26 февраля. Всех троих взяли под судебный надзор, запретили им контактировать между собой, появляться на аукционах и заниматься профессиональной деятельностью. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере 150 000 евро.
Как произошло ограбление Лувра?
Напомним, что 19 октября трое мужчин в масках ограбили Лувр. Они разбили окна и попали в галерею, где похитили девять ювелирных изделий времен Наполеона: тиару, брошь, ожерелье и другие украшения.
Как сообщается, злоумышленники могли воспользоваться грузовым лифтом, чтобы сразу добраться до целевого зала в галерее "Аполлона". Разбив окна, двое нападавших вошли внутрь, а третий остался снаружи.
Грабители похитили 9 предметов из коллекции драгоценностей, принадлежавших Наполеону III и императрице Евгении, среди которых были ожерелье, брошь и диадема. Экспонаты хранились в витринах, посвященных Наполеону и французским монархам.