Что известно о краже из резиденции Макрона?

Журналисты сообщили, что допрос персонала Елисейского дворца привел правоохранителей к одному из распорядителей столового серебра в резиденции. Его инвентарные записи наводили на мысль, что он планировал будущие кражи.

Об исчезновении предметов правоохранителям сообщил главный распорядитель дворца. Общую стоимость похищенного оценивают до 40 тысяч евро. Следователи задержали мужчину и двух вероятных соучастников на прошлой неделе. Их подозревают в том, что они выносили предметы из официальной парижской резиденции президента Франции и пытались продать их на онлайн-аукционах, в частности на платформе Vinted.

Вероятные кражи стали нежелательным продолжением серии ограблений Лувра и других французских музеев в течение последних месяцев, что вызвало беспокойство относительно слабого уровня защиты культурных учреждений страны,



Во время обысков у мужчины нашли около 100 предметов – фарфор, статуэтку французского ювелира Рене Лалика, бокалы для шампанского Baccarat и медные кастрюли. Некоторые из похищенных вещей считаются предметами национального наследия. Их вернули в Елисейский дворец.

Серебряник и его вероятные соучастники предстали перед судом 18 декабря, а рассмотрение дела назначено на 26 февраля. Всех троих взяли под судебный надзор, запретили им контактировать между собой, появляться на аукционах и заниматься профессиональной деятельностью. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере 150 000 евро.

Как произошло ограбление Лувра?