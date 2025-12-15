Этой историей она поделилась в Threads, передает 24 Канал.

На что жаловалась девушка?

Пользовательница Threads с ником @grabovetska_vv отметила, что сначала подумала, что вся эта ситуация – шутка.

Впервые в жизни столкнулась с тем, что в Париже надо платить за вход в аэропорт. 13 евро + 2 евро за карточку. Я сначала думала, что это какая-то шутка, но нет – стоит терминал, без оплаты дальше не проходишь,

– отметила она.

Впрочем, в комментариях пользователи быстро объяснили, что говорится не о плате за вход в аэропорт, а о стандартной процедуре во французском транспорте.

Как это работает на самом деле?

По словам комментаторов, женщина выходила из пригородной электрички (RER), где билет необходимо валидировать дважды:

при входе,

при выходе.

Если пассажир не имеет правильного билета, система не пропускает дальше. Именно поэтому на выходе пришлось докупать полный аэропортовский тариф. Пользователи также отметили, что такая система является защитой от пассажиров, которые пытаются доехать до аэропорта по более дешевому городскому билету, что стоит около 2,5 евро, вместо специального билета за 13 евро.

Подобная практика действует и в других европейских городах, в частности в Барселоне. В комментариях также посоветовали в дальнейшем пользоваться официальным приложением Bonjour RATP, где можно купить электронный билет и просто приложить телефон к валидатору. В итоге история стала еще одним примером того, как особенности европейского транспорта могут удивить туристов, особенно тех, кто путешествует самостоятельно впервые.



Как добраться до аэропортов Парижа из центра города?

Как пишет Grand-roissy-tourisme, из центра Парижа в аэропорты удобнее всего добраться общественным транспортом или такси:

до Шарль-де-Голля курсирует электричка RER B (35 – 45 минут, около 13 евро), а также Roissybus или такси с фиксированным тарифом;

до Орли можно доехать метро линией 14, комбинацией Orlyval + RER B, автобусом Orlybus или такси;

в аэропорт Бове, который обслуживает лоукостеры, ездит специальный шаттл от Porte Maillot (примерно 1,5 часа).

Билеты стоит покупать заранее и сохранять до конца поездки, ведь в Париже их проверяют также на выходе.