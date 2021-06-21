Парламентські вибори у Вірменії: з величезним відривом лідирує Пашинян

У Вірменії 20 червня відбулися позачергові парламентські вибори. Після підрахунку даних з майже 70% дільниць лідирує політсила чинного прем'єра Нікола Пашиняна – "Громадянський договір".

Оприлюднили дані голосування на 1 378 дільницях з 2 008. Тобто, опрацювали голоси 758 425 тисяч виборців (з приблизно 1 мільйона 281 тисячі).

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Результати виборів до парламенту Вірменії (дані з 70% дільниць)

"Громадянський договір" – 56,53%.

Блок "Аястан" експрезидента Роберта Кочаряна – 19,56%.

Блок "Честь маю" (очолює перший президент Вірменії Левон Тер-Потросян) – 5,34%.

"Процвітаюча Вірменія" Гагіка Царукяна – 4,4%.

Решта набирають не більше ніж 2 відсотки.

Коментуючи попередні результати виборів, Пашинян заявив: вірменський народ протягом 3 років здійснив другу революцію, цього разу "сталеву". Натомість представники Блоку Кочаряна вважають такі підсумки "спірними" та такими, що не вселяють довіри, повідомляють РИА Новости.

Деталі виборчого процесу

Голосування проводили виключно на території Вірменії. Порогу явки немає. Прохідний бар'єр для партійних блоків – 7%, для партій – 5%.

У парламенті повинні бути щонайменше 3 політсили. Якщо бар'єр долають тільки 2, то ще одну – максимально близьку до бар'єру – доберуть.

Якщо в результаті виборів або в результаті формування коаліцій в парламенті не вдасться організувати більшість, буде призначено другий етап дострокових виборів. Парламентська більшість отримає право сформувати новий уряд Вірменії та висунути свого кандидата на посаду прем'єра.

Загалом у виборах взяли участь 25 політичних сил – 21 партія і 4 блоки. Проголосували 1 281 174 громадян Вірменії. Загальна кількість виборців – 2 мільйони 578 тисяч. Отже, явка становить 49,4%.

Екзитполи цього разу не проводили.

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