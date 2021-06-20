У країні вже запрацювали виборчі дільниці. Громадяни матимуть можливість проголосувати упродовж 12 годин.
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У виборчих перегонах беруть участь 21 політична партія та 4 партійних альянси. Відзначимо, що серед кандидатів є і політична сила Пашиняна "Громадський договір". За останніми даними поліції Вірменії, у виборчі списки внесли 2 мільйони 578 тисяч 678 осіб.
Як відбуваються вибори
Для того, щоб потрапити у парламент, партії повинні подолати межу в 5%, а партійні блоки – в 7%. На виборах 2021 року у Вірменії – рекордна кількість суперників в історії держави.
На виборчих дільницях вірмени отримають 25 бюлетенів. З них необхідно обрати лише один і кинути його у скриньку, попередньо вклавши листок в конверт.
Які шанси мають політсили
Згідно з опитуванням Gallup International Association, яке провели 18 червня, вірмени готові проголосувати:
- за блок "Вірменія" (очолює експрезидент Роберт Кочарян) – 28,7% виборців;
- за партію "Громадський договір" (очолює Пашинян) – 25,2% виборців;
- за блок "Маю честь" (очолює ексдиректор Служби нацбезпеки Артур Ванецян) – 10,8%;
- за партію "Процвітаюча Вірменія" (очолює бізнесмен Гагик Царукян) – 5,4%;
- за партію "Світла Вірменія" (очолює депутат парламенту Едмон Марукян) – 5,2%.
Чому у Вірменії відбуваються дострокові вибори
- Після конфлікту в Нагірному Карабасі в державі розпочалась політична криза. На тлі масових протестів проти Пашиняна, прем'єр подав у відставку.
- Вже у травні парламент, згідно з Конституцією, саморозпустився.
- Президент країни Армен Саркісян підписав указ, яким призначив дострокові парламентські вибори.