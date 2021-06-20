В стране уже заработали избирательные участки. Граждане будут иметь возможность проголосовать в течение 12 часов.

Стоит прочитать "Бунт" ультраправых в Германии: как выборы могут создать новую опасность

В избирательной гонке принимают участие 21 политическая партия и 4 партийных альянса. Отметим, что среди кандидатов есть и политическая сила Пашиняна "Гражданский договор". По последним данным полиции Армении, в избирательные списки внесли 2 миллиона 578 тысяч 678 человек.

Как проходят выборы

Для того, чтобы попасть в парламент, партии должны преодолеть границу в 5%, а партийные блоки – в 7%. На выборах 2021 года в Армении – рекордное количество соперников в истории государства.

На избирательных участках армяне получат 25 бюллетеней. Из них необходимо выбрать только один и бросить его в ящик, предварительно вложив листок в конверт.

Важно! Голосование будет проходить до 20:00 по местному времени.

Какие шансы имеют политсилы

Согласно опросу Gallup International Association, который провели 18 июня, армяне готовы проголосовать:

за блок "Армения" (возглавляет экс-президент Роберт Кочарян) – 28,7% избирателей;

за партию "общественный договор" (возглавляет Пашинян) – 25,2% избирателей;

за блок "Честь имею "(возглавляет экс-директор Службы нацбезопасности Артур Ванецян) – 10,8%;

за партию "Процветающая Армения" (возглавляет бизнесмен Гагик Царукян) – 5,4%;

за партию "Светлая Армения" (возглавляет депутат парламента Эдмон Марукян) – 5,2%.

Почему в Армении проходят досрочные выборы