В стране уже заработали избирательные участки. Граждане будут иметь возможность проголосовать в течение 12 часов.
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В избирательной гонке принимают участие 21 политическая партия и 4 партийных альянса. Отметим, что среди кандидатов есть и политическая сила Пашиняна "Гражданский договор". По последним данным полиции Армении, в избирательные списки внесли 2 миллиона 578 тысяч 678 человек.
Как проходят выборы
Для того, чтобы попасть в парламент, партии должны преодолеть границу в 5%, а партийные блоки – в 7%. На выборах 2021 года в Армении – рекордное количество соперников в истории государства.
На избирательных участках армяне получат 25 бюллетеней. Из них необходимо выбрать только один и бросить его в ящик, предварительно вложив листок в конверт.
Какие шансы имеют политсилы
Согласно опросу Gallup International Association, который провели 18 июня, армяне готовы проголосовать:
- за блок "Армения" (возглавляет экс-президент Роберт Кочарян) – 28,7% избирателей;
- за партию "общественный договор" (возглавляет Пашинян) – 25,2% избирателей;
- за блок "Честь имею "(возглавляет экс-директор Службы нацбезопасности Артур Ванецян) – 10,8%;
- за партию "Процветающая Армения" (возглавляет бизнесмен Гагик Царукян) – 5,4%;
- за партию "Светлая Армения" (возглавляет депутат парламента Эдмон Марукян) – 5,2%.
Почему в Армении проходят досрочные выборы
- После конфликта в Нагорном Карабахе в государстве начался политический кризис. На фоне массовых протестов против Пашиняна, премьер подал в отставку.
- Уже в мае парламент, согласно Конституции, самораспустился.
- Президент страны Армен Саркисян подписал указ, которым назначил досрочные парламентские выборы.