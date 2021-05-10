В Армении состоятся досрочные парламентские выборы. Президент страны Армен Саркисян уже подписал соответствующий указ.

Голосование будет осуществляться 20 июня. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте президента.

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Согласно документу, беря за основу роспуск парламента в принудительном порядке, необходимо назначить на 20 июня 2021 года внеочередные парламентские выборы.

Отметим! Указ вступит в силу с 11 мая.

Роспуск парламента в Армении: коротко

В Армении парламент, согласно Конституции, самораспустился. Это произошло из-за того, что Никола Пашиняна дважды не избрали на должность премьер-министра.

В конце апреля Пашинян сообщил, что официально подает в отставку на фоне массовых протестов против него. В то же время премьер отметил, что будет продолжать исполнять обязанности до внеочередных выборов.

Что известно об антиправительственных протестах в стране