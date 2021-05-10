Президент Армении назначил досрочные выборы в парламент: когда они состоятся
В Армении состоятся досрочные парламентские выборы. Президент страны Армен Саркисян уже подписал соответствующий указ.
Источник:Сайт президента Армении
Голосование будет осуществляться 20 июня. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте президента.
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Согласно документу, беря за основу роспуск парламента в принудительном порядке, необходимо назначить на 20 июня 2021 года внеочередные парламентские выборы.
Роспуск парламента в Армении: коротко
В Армении парламент, согласно Конституции, самораспустился. Это произошло из-за того, что Никола Пашиняна дважды не избрали на должность премьер-министра.
В конце апреля Пашинян сообщил, что официально подает в отставку на фоне массовых протестов против него. В то же время премьер отметил, что будет продолжать исполнять обязанности до внеочередных выборов.
Что известно об антиправительственных протестах в стране
- Массовые акции протеста в Армении начались в ноябре 2020 года.
- Митингующие обвиняли Пашиняна в "сдаче" Нагорного Карабаха Азербайджана. Также оппозиция требовала его отставки.
- По словам министра, соглашение было проигрышным, но он хотел избежать увеличения числа жертв.
- В марте 2021 года начались новые протесты. Митингующие даже ворвались в здание правительства.
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