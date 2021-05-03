Парламент Армении отказался повторно назначать Пашиняна премьером
В Армении 3 мая состоялось специальное заседание парламента. Депутаты отказались вновь назначить Никола Пашиняна премьер-министром республики.
Источник:Интерфакс
Процесс голосования инициировали с целью роспуска парламента и проведения досрочных выборов.
Ранее Армянский премьер Пашинян подает в отставку
Пашиняна не избрали премьером
- фракция "Мой шаг", которой принадлежит большинство, воздержалась от голосования,
- оппозиционная фракция "Процветающая Армения" в заседании участия не принимала,
- еще одна фракция оппозиции "Светлая Армения" проголосовала против.
Второй этап голосования в парламенте Армении состоится 10 мая. После роспуска парламента президент страны официально назначит дату голосования на внеочередных парламентских выборах. Предварительно, их хотят провести 20 июня.
Процесс избрания премьера в Армении
- Согласно Конституции Армении, в случае отставки премьер-министра парламент в течение 7 дней выдвигает кандидатов на этот пост, далее проводят выборы.
- Если премьера не удается избрать, то еще через 7 дней проводят новые выборы.
- В случае, если его снова не изберут, то Национальное собрание распустят в соответствии с законодательством.
Протесты против Пашиняна: основное
- В Армении в ноябре 2020 года начались массовые акции протеста.
- Все из-за соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, которое подписал Никол Пашинян.
- Сам премьер признал мировое соглашение проигрышным. Но заявил, что так пытался избежать еще больших потерь в горячей точке.
- Митингующие из-за договора обвиняли Пашиняна в капитуляции.
- Новая волна протестов началась в марте 2021 года. 1 марта митингующие ворвались в дом правительства.
- В конце апреля Пашинян объявил, что официально подает в отставку.
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