В Армении 3 мая состоялось специальное заседание парламента. Депутаты отказались вновь назначить Никола Пашиняна премьер-министром республики.

Процесс голосования инициировали с целью роспуска парламента и проведения досрочных выборов.

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Пашиняна не избрали премьером

фракция "Мой шаг", которой принадлежит большинство, воздержалась от голосования,

оппозиционная фракция "Процветающая Армения" в заседании участия не принимала,

еще одна фракция оппозиции "Светлая Армения" проголосовала против.

Второй этап голосования в парламенте Армении состоится 10 мая. После роспуска парламента президент страны официально назначит дату голосования на внеочередных парламентских выборах. Предварительно, их хотят провести 20 июня.

Процесс избрания премьера в Армении

Согласно Конституции Армении, в случае отставки премьер-министра парламент в течение 7 дней выдвигает кандидатов на этот пост, далее проводят выборы.

Если премьера не удается избрать, то еще через 7 дней проводят новые выборы.

В случае, если его снова не изберут, то Национальное собрание распустят в соответствии с законодательством.

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