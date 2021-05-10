Президент Вірменії призначив дострокові вибори до парламенту: коли вони відбудуться
У Вірменії відбудуться дострокові парламентські вибори. Президент країни Армен Саркісян вже підписав відповідний указ.
Джерело:Сайт президента Вірменії
Голосування здійснюватиметься 20 червня. Про це мовиться в указі, опублікованому на сайті президента.
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Згідно з документом, беручи за основу розпуск парламенту у примусову порядку необхідно призначити на 20 червня 2021 року позачергові парламентські вибори.
Розпуск парламенту у Вірменії: коротко
У Вірменії парламент, згідно з Конституцією, саморозпустився. Це сталось через те, що Нікола Пашиняна двічі не обрали на посаду прем'єр-міністра.
Наприкінці квітня Пашиняна повідомив, що офіційно подає у відставку на тлі масових протестів проти нього. Водночас прем'єр зауважив, що продовжуватиме виконувати обов'язки до позачергових виборів.
Що відомо про антиурядові протести в країні
- Масові акції протесту у Вірменії почались в листопаді 2020 року.
- Мітингувальники звинувачували Пашиняна в "здачі" Нагірного Карабаху Азербайджану. Також опозиція вимагала його відставки.
- За словами міністра, угода була програшною, але він хотів уникнути збільшення кількості жертв.
- У березні 2021 року почались нові протести. Мітингувальники навіть увірвались в будинок уряду.
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