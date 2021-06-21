Парламентские выборы в Армении: с огромным отрывом лидирует Пашинян

В Армении 20 июня состоялись внеочередные парламентские выборы. После подсчета данных с почти 70% участков лидирует политсила действующего премьера Никола Пашиняна – "Гражданский договор".

Обнародовали данные голосования на 1 378 участках из 2 008. То есть, обработали голоса 758 425 тысяч избирателей (из примерно 1 миллиона 281 тысячи).

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Результаты выборов в парламент Армении (данные с 70% участков)

"Гражданский договор" – 56,53%.

Блок "Айастан" бывшего президента Роберта Кочаряна – 19,56%.

Блок "Честь имею" (возглавляет первый президент Армении Левон Тер-Потросян) – 5,34%.

"Процветающая Армения" Гагика Царукяна – 4,4%.

Остальные набирают не более 2 процентов.

Комментируя предварительные результаты выборов, Пашинян заявил: армянский народ в течение 3 лет осуществил вторую революцию, на этот раз "стальную". А представители Блока Кочаряна считают такие итоги "спорными" и "не внушающими доверия, сообщают "РИА Новости".

Детали избирательного процесса

Голосование проводили исключительно на территории Армении. Порога явки нет. Проходной барьер для партийных блоков – 7%, для партий – 5%.

В парламенте должны быть не менее 3 политсил. Если барьер преодолевают только 2, то еще одну – максимально близкую к барьеру – подберут.

Если в результате выборов или в результате формирования коалиций в парламенте не удастся организовать большинство, будет назначен второй этап досрочных выборов. Парламентское большинство получит право сформировать новое правительство Армении и выдвинуть своего кандидата на должность премьера.

Всего в выборах приняли участие 25 политических сил – 21 партия и 4 блока. Проголосовали 1 281 174 граждан Армении. Общее количество избирателей – 2 578 000. Поэтому явка составила 49,4%.

Экзит-полы на этот раз не проводили.

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