Обнародовали данные голосования на 1 378 участках из 2 008. То есть, обработали голоса 758 425 тысяч избирателей (из примерно 1 миллиона 281 тысячи).
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Результаты выборов в парламент Армении (данные с 70% участков)
- "Гражданский договор" – 56,53%.
- Блок "Айастан" бывшего президента Роберта Кочаряна – 19,56%.
- Блок "Честь имею" (возглавляет первый президент Армении Левон Тер-Потросян) – 5,34%.
- "Процветающая Армения" Гагика Царукяна – 4,4%.
- Остальные набирают не более 2 процентов.
Комментируя предварительные результаты выборов, Пашинян заявил: армянский народ в течение 3 лет осуществил вторую революцию, на этот раз "стальную". А представители Блока Кочаряна считают такие итоги "спорными" и "не внушающими доверия, сообщают "РИА Новости".
Детали избирательного процесса
Голосование проводили исключительно на территории Армении. Порога явки нет. Проходной барьер для партийных блоков – 7%, для партий – 5%.
В парламенте должны быть не менее 3 политсил. Если барьер преодолевают только 2, то еще одну – максимально близкую к барьеру – подберут.
Если в результате выборов или в результате формирования коалиций в парламенте не удастся организовать большинство, будет назначен второй этап досрочных выборов. Парламентское большинство получит право сформировать новое правительство Армении и выдвинуть своего кандидата на должность премьера.
Всего в выборах приняли участие 25 политических сил – 21 партия и 4 блока. Проголосовали 1 281 174 граждан Армении. Общее количество избирателей – 2 578 000. Поэтому явка составила 49,4%.
Экзит-полы на этот раз не проводили.
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