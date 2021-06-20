На место происшествия оперативно прибыли правоохранители. Они изъяли оружие и начали расследование.

Важно Рекордное количество соперников: в Армении проходят внеочередные выборы в парламент

Полицейские сообщили, что инцидент вспыхнул между представителями партий "Процветающая Армения" и "Подъем". Один из мужчин достал газовый пистолет и выстрелил.

Стоит отметить, что газовый пистолет является разновидностью нелетального оружия самообороны, которое предназначено для стрельбы газовыми и холостыми патронами.

По состоянию на 12: 00 в милицию поступило 21 сообщение о нарушениях на выборах.

Выборы в Армении: что стоит знать

В воскресенье, 20 июня, в Армении стартовали внеочередные парламентские выборы. В них приняли участие 25 политических сил: 21 партия и 4 блока.

Согласно опросу Gallup International Association, который провели 18 июня, армяне готовы проголосовать:

за блок "Армения" (возглавляет экс-президент Роберт Кочарян) – 28,7% избирателей;

за партию "Общественный договор" (возглавляет Пашинян) – 25,2% избирателей;

за блок "Имею честь" (возглавляет экс-директор Службы нацбезопасности Артур Ванецян) – 10,8%;

за партию "Процветающая Армения" (возглавляет бизнесмен Гагик Царукян) – 5,4%;

за партию "Светлая Армения" (возглавляет депутат парламента Эдмон Марукян) – 5,2%.

Обратите внимание! Еще в мае парламент Армении самораспустился, ведь глава правительства Никола Пашинян подал в отставку. Президент страны Армен Саркисян подписал указ, которым назначил досрочные парламентские выборы.