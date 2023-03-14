Багато аспектів: Гуменюк розповіла, як підрив залізниці на Херсонщині вплинув на ворога

Днями партизани з руху "Атеш" підірвали залізничну колію на частині окупованої Херсонської області. В ОК "Південь" розповіли, що це означає та як впливає на логістику ворога.

Зауважимо, що про підрив залізничної дороги партизанами стало відомо ще у неділю, 12 березня, хоча й сам інцидент стався днем раніше. Разом з тим речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону констатувала, що ця подія має дуже великий вплив на ворога, – інформує 24 Канал.

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Три аспекти

Як зазначила спікерка, по-перше, цей інцидент вдаряє по морально-психологічному стану ворога, оскільки партизани підірвали залізницю на територіях, що зараз "начебто ж" контролюють окупанти.

Це дуже потужний удар. По-друге, це фізичне ушкодження логістичного транспортного шляху, яке дійсно впливає на подальшу логістику та на подальше постачання на місця розташування підрозділів,

– сказала Гуменюк.

По-третє, за її словами, це доводить той факт, що зміни в логістиці загарбників "координуються" не тільки Силами оборони з правого берега, а й – місцевим населенням, яке висловлює в такий спосіб незгоду та неготовність приймати "рускій мір".

Таким чином ворог потерпає і морально, і матеріально,

– зрезюмувала речниця.

Що відомо про підрив залізниці партизанами

Слід зазначити, що представники руху "Атеш" підірвали фрагмент залізничної дороги між селищами Раденськ та Абрикосівка Херсонської області. Власне, про це йдеться в офіційному повідомленні партизанської спільноти.

Також Наталія Гуменюк уже коментувала раніше цей інцидент. Вона зазначала, що хоча й окупанти можуть швидко відновити сполучення, однак це також можна назвати такою собі "репетицією" для подальших більш масштабних диверсій.

Наостанок лише додамо, що партизанський рух "Атеш" почав формуватися на початку широкомасштабного вторгнення. Наразі працює він не лише на окупованих теренах України, а й – у глибині Росії. Важливо, що заснували його українці спільно з кримськими татарами.

Наслідки підриву партизанами залізниці на Херсонщині: дивіться відео з телеграм-каналу руху "Атеш"