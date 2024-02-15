Хто розміновує Україну та використовує ім'я Пса Патрона: розслідування про ДСНС і сумнівні фірми

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Україна, початок 2024 року. Триває розмінування територій, які забруднили російські окупанти. Олігарх Ігор Коломойський перебуває в слідчому ізоляторі, однак люди, які з ним пов'язані, продовжують свою діяльність. Також кримінальна справа відкрита проти колишнього голови ДСНС Сергія Крука.

Ні, це не просто три заголовки з першого-ліпшого новинного сайту, а ключові маркери з розслідування 24 Каналу про розмінування, Коломойського, ДСНС, мільярд бюджетних гривень і навіть Пса Патрона, яке ми пропонуємо вам далі для прочитання.

Ланцюжок складний та заплутаний, але наполегливо радимо ознайомитись з ним повністю. Це вкрай важлива історія про те, кому наша держава довіряє розміновувати не просто гектари землі, а родючі українські чорноземи, які, як відомо, здатні годувати світ.

Тендер на мільярд від рятувальників

Через пів року від початку широкомасштабної війни, у серпні 2022 року, Державна служба з надзвичайних ситуацій під керівництвом Сергія Крука вирішує придбати спеціальну техніку, зокрема автобуси. Для цього оголошує закритий конкурс на 1 мільярд 370 мільйонів гривень.

Не мине й двох місяців, як НАБУ 26 вересня 2022 року відкриє кримінальне провадження, у якому фігуруватимуть імена посадовців ДСНС, та уже в березні 2023 року вигулькне в одній з ухвал Апеляційної інстанції ВАКС ім'я Сергія Крука.

За словами наших колег з видання "Четверта влада", йдеться в цій справі про масштабну корупційну схему. Суть її полягала в тому, що ДСНС продадуть спеціальну техніку за цінами, завищеними у 25 – 30%.

Частина цієї маржі, близько 10% від переплати, мала б піти до гаманців відповідних чиновників рятувальної служби. І фактично в такий спосіб держава втрачає гроші, які мали б бути направлені на допомогу людям.

Учасники організованої групи сформували комерційні пропозиції зі штучно завищеними цінами на 25 – 30%. Цим вони створили умови для подальшого виведення бюджетних коштів та спричинення тяжких наслідків для держави,

– вказано в ухвалі суду.

А от в іншій ухвалі за цим провадженням йдеться: один зі вилучених документів (копія конкурсної пропозиції на покупку човна) адресований саме голові ДСНС.

Як також зрозуміло зі судового документа, в очільника ДСНС, яким на той час був Крук, слідчі вилучили під час обшуку в січні 2023 року телефон Iphone 13 mini як речовий доказ. Крім того, такого ж типу майно вилучили в декількох інших посадовців ДСНС для проведення слідства.

В Апеляційній інстанції сторона захисту просила скасувати арешт, накладений на мобільні телефони, однак суд їй відмовив. Власне, за іронією долі, саме апеляція, подана адвокатами Крука, зробила цю історію видимою. До того моменту судовий реєстр не висвічував нічого, де б у кримінальній справі фігурувало ім'я уже колишнього очільника ДСНС.



Колишній голова ДСНС Сергій Крук / Фото dsns.gov.ua

Крука звільнили з посади керівника Державної служби з надзвичайних ситуацій 25 серпня 2023 року. Відбулось це після внутрішньої перевірки, яку вирішили провести, коли Печерський райсуд обрав запобіжні заходи посадовцям ДСНС. Власне, у справі про падіння гелікоптера у Броварах та загибелі керівництва МВС.

То кому ж дістались державні гроші?

перебуває Сергій Іванович станом на січень 2024 року аж ніяк не у слідчому ізоляторі, а – на свободі. Ба більше, продовжує бути державним службовцем, однак не в ДСНС, а – "Енергоатомі". Журналісти з'ясували , що він обіймає посаду директора "Аварійно-технічного центру" цієї структури.

Якщо ви уже обурені, то запасайтесь терпінням. Далі – більше. Це був лише початок.

Отже, то хто ж виграв тендер на цілий 1 мільярд і 370 мільйонів гривень? Дві компанії, зареєстровані за однією адресою (м. Дніпро, вул. Шолом-Алейхема, 4/26, офіс 936):

ТОВ "Техно Трейн";

ТОВ "Науково-виробнича компанія Патрон Демайнінг".

Виявлено фотокопію документа з переліком обладнання, постачальниками якого є ТОВ "Техно Трейн" та ТОВ "НВК Патрон Демайнінг"... Зі змісту документа вбачається, що ТОВ "Техно Трейн" здійснило поставку трьох одиниць продукції, а постачальнику ТОВ "НВК Патрон Демайнінг" у графі "виділено кошти" зазначено суму 226 262 000 гривень,

– можна прочитати в судовій ухвалі.

Водночас у документі можна прочитати, що "Техно Трейн" здійснила поставку 17 одиниць продукції на загальну суму у понад 162 мільйони гривень.

Кінцевим бенефіціаром ТОВ "Техно Трейн" є Кривий Сергій Олександрович. Його українські медіа називають менеджером фірм олігарха Ігоря Коломойського, і можемо припустити, що цілком справедливо, оскільки в судових документах світиться його ім'я з поруч зі швейцарською компанією ABRS Group.

Як стверджують слідчі, було зафіксовано, як підозрюваний хоче виштовхнути гроші, отримані внаслідок злочинної діяльності, саме у Швейцарію, на рахунки компанії ABRS Group. Йдеться про 920 000 гривень та 38 700 доларів США.

Різні компанії – одні прізвища

, наголосимо, це вже трохи інший кейс, але у рамках того ж кримінального провадження. Він пов'язаний не з ДСНС, а – зі заступником міністра розвитку громад Сергієм Лозинським . Посадовця затримали на хабарі у січні 2023 року.

Ниточки від цієї компанії ведуть не лише до Кривого та Коломойського, а й до інших сумнівних постатей. Власне, директором і кінцевим бенефіціаром ТОВ "Патрон Демайнінг" є такий собі Сербін Андрій Олександрович.

Окрім як керування величезною фірмою, Сербін встигає працювати адвокатом. Зокрема, він був одним зі захисників Сергія Кривого у Вищому антикорупційному суді – у справі, яку ми згадували вище.



Сербін захищав Кривого у ВАКС / Скриншот 24 Каналу з court.gov.ua

Як не дивно, ім'я Сербіна також світиться в одній з ухвал за цим кримінальним провадженням. Як ми пам'ятаємо, суд наказав арештувати 920 000 гривень та 38 700 доларів США, які хотіли виштовхнули у Швейцарію. Як зрозуміло з тексту судового документа, вочевидь, ці гроші правоохоронці спершу знайшли та конфіскували в офісі ТОВ "Техно Трейн", що розташований у Дніпрі. За тою ж адресою прописаний офіс "Патрон Демайнінг".

А тепер просто вдумайтесь у наступний факт: захисники Сербіна просили зняти арешт з цієї суми, при тому наголошуючи, що гроші належать не Кривому, а насправді Сербіну. За їхніми словами, правоохоронці нібито "помилково" конфіскували цю готівку через те, що дві фірми прописані в одному офісі. Звісно, суд не задовольнив цю апеляцію.



Андрій Сербін, директор ТОВ "Патрон Демайнінг" / Фото з фейсбуку компанії Patron Demining

За цікавим "збігом обставин", також фірма НВК "Патрон Демайнінг" використовувала в одній зі своїх електронних пошт домен швейцарсько-української компанії ABRS Group – patron.demining@abrsgroup.com. Ніхто навіть не попіклувався про те, аби приховати очевидний зв'язок з фірмою, що має сумнівну репутацію, оскільки фігурує в кримінальних провадженнях.

Зв'язок між "Патрон Демайнінг" та ABRS Group / Скриншоти 24 Каналу (abrsgroup.com, patron-demining.com, ptrdm.com)

Якщо вивчати біографію Сербіна, то можна досить швидко дійти висновку, що він пов'язаний з партією "За Майбутнє". Зв'язок політсили з Коломойським неодноразово доводили журналісти-розслідувачі.

З-поміж іншого, Сербін у 2020 році балотувався від цієї партії у депутати Дніпропетровської обласної ради та Кам'янської районної ради. Для того аби отримати мандат районного депутата, йому голосів вистачило.

Крім того, адвокат-політик-бізнесмен Сербін захищав інтереси у суді партії "За Майбутнє" та навіть жертвував від свого імені 399 тисяч гривень на цю політичну силу.

Як працює "Патрон Демайнінг" і кого бере на роботу

Представившись фермером з Київщини, журналіст 24 Каналу сконтактував з Андрієм Сербіним, керівником "Патрон Демайнінг". Той запевнив, що його люди є професіоналами своєї справи та мають досвід в розмінуванні.

Точні прайси він відмовився розкривати, сказавши, що, це, мовляв, "залежить від ділянки", яку розміновують.

Як працює "Патрон Демайнінг" / Фото з фейсбук-сторінки компанії

Сертифікат на проведення розмінувальних робіт компанія "Патрон Демайнінг" отримала від Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування ДСНС, що розташований у місті Мерефа.

Сертифікати ТОВ "НВК Патрон Демайнінг" / Взято зі сайту компанії (ptrdm.com)

З цим Центром пов'язана трагічна історія. У травні 2023 року в пресслужбі органу повідомили, що загинули два працівники ДСНС. Згодом виявилося, що вони насправді – курсанти Національного університету цивільного захисту України, який готує рятувальників.

Згідно зі судовою документацією та матеріалами ЗМІ, молодим хлопцям сказали розбирати снаряд, який зрештою вибухнув. Так вони й, очевидно, загинули.

Поліція відкрила кримінальне провадження за цим фактом та запідозрила Шевчука Олександра Руслановича в тому, що він віддав відповідну вказівку курсантам, яка призвела до їхньої загибелі. Обіймав він тоді посаду начальника кафедри піротехнічної та спеціальної підготовки НУЦЗУ.

БО "МБФ "Патрон Демайнінг" під керівництвом Сербіна на суді фактично вирішив допомогти Шевчуку з пом'якшенням запобіжного заходу. Адвокати підозрюваного заявили, що він нібито отримав від благодійного фонду пропозицію – обійняти посаду викладача в Центрі протимінної діяльності та підготовки саперів.

Цим фактом вони хотіли переконати суд в тому, що Шевчука слід відправити на нічний домашній арешт, аби вдень він міг працювати – готувати саперів "Патрон Демайнінг". Однак нічого з того не вийшло: суд відхилив клопотання адвокатів, залишивши Шевчука під цілодобовим арештом.

Роблять "вони", а страждає пес Патрон

, батько підозрюваного, Шевчук Руслан Богданович , є головою Державної служби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області.

Пса Патрона важко запідозрити в корупції, але погодьмося з тим, що часто його ім'я використовують зовсім недобросовісно. Ми сконтактували з пресслужбою, яка веде соцмережі Патрончика. Там нам відповіли, чи давали згоду на використання імені Пса Патрона в назві НВК "Патрон Демайнінг".

Ні, це нелегальне використання, на жаль. У нас дуже часто крадуть бренд. 90% всього що ви бачите на ринку — неліцензоване. Коли це як ситуація з іграшками і чимось великим — юристи та адвокати подають запит, ми намагаємось це вирішити мирним шляхом. На жаль, не завжди вдається,

– йдеться у відповіді.

Також нам відповіли, що було зареєстровано медійний образ реального персонажа пса Патрона на ім'я його власника Михайла Ільєва. А от торговельна марка – у процесі реєстрації. Команда Патрончика сподівається, що всі юридичні процедури завершаться упродовж місяця, адже заявка на розгляді уже від травня 2022 року.



Чи законно ТОВ "НВК "Патрон Демайнінг" використовує ім'я пса Патрона / 24 Канал



Листування з пресслужбою пса Патрона / 24 Канал

Згадаємо, що від кінця 2022 року в Україні діє закон щодо авторського права. Його ухвалення стало один із важливих кроків, які наблизили наше законодавство до європейського та й, загалом, – вступ нашої держави до Європейського Союзу.

Хоч і сумнівне використання, скажімо, зображень зі псом Патроном та його ім'я можуть здаватися дрібницею на тлі інших проблем, але нехтувати такими та подібними випадками – не варто у жодному разі. Тим паче якщо ми прагнемо швидкого вступу в ЄС.

Підбиваємо підсумки

Восени 2023 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль говорив про те, що російські окупанти замінували близько 30% територій нашої держави. Цей показник є не лише викликом для України, а й міжнародної спільноти, яка ніколи ні з чим подібним в історії не стикалась.

174 тисячі квадратних кілометрів потрібно очистити. Близько 6 мільйонів людей – у групі ризику. А мільярди коштів – чекають на своїх підрядників. І якщо ставитися до процесу сертифікації приватних операторів без необхідної скрупульозності, то можна зірвати і міжнародну допомогу, і сам процес очищення територій.

Сміємо припустити, що наша держава планує тримати першість у залученні саме приватних фірм до гуманітарного розмінування. Але такий підхід супроводжується чималою кількістю ризиків, на які не можна не зважати.

процес сертифікації приватних операторів досить простий : заявка до держоргану, оформлення документів, перевірка роботи… І ліцензія – на руках. Справедливо, якщо в цьому ланцюжку буде ретельна перевірка репутації та зв'язків кожної з таких приватних фірм.

І це не є чимось неможливим: аби лише компанії з правильною репутацією мали доступ до державних грошей та інвестицій з боку міжнародних донорів. Зрештою, якщо ми не будемо прагнути до цієї мети, то лише завдамо собі більшої шкоди.