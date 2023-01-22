Кабмін звільнив з посади заступника міністра Василя Лозинського, якого затримали на великому хабарі.

Кабмін звільнив Лозинського

Віцепрем'єр Олександр Кубраков 21 січня видав розпорядження підготувати документи на звільнення заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського. 22 січня Кубраков повідомив, що Лозинського вже звільнили з посади.

Сьогодні рішенням Кабінету Міністрів звільнено Василя Лозинського з посади заступника Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури,

– повідомив Олександр Кубраков.

Він заявив, що окрім цього доручення команді Міністерства розпочати перевірку усіх чинних проєктів Мінрегіону, в тому числі за бюджетні кошти, кошти міжнародних фінансових установ та проєктів технічної допомоги.

В кінці грудня розпочався і досі триває процес ліквідації Міністерства розвитку громад та територій та створення нового об’єднаного Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України та базі Мінінфраструктури. При прийнятті кадрових рішень у новому міністерстві ми керувалися необхідністю збереження інституційної пам'яті, але, очевидно, що не такої,

– сказав Кубраков.



