Кабмин уволил с должности замминистра Василия Лозинского, которого задержали на большой взятке и подозревают в хищении бюджетных средств.

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Кабмин уволил Лозинского

Вице-премьер Александр Кубраков 21 января распорядился подготовить документы на увольнение заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского. 22 января Кубраков сообщил, что Лозинского уже уволили с должности.

Сегодня решением Кабинета Министров уволен Василий Лозинский с должности заместителя Министра развития общин, территорий и инфраструктуры,

– сообщил Александр Кубраков.

Он заявил, что кроме этого дал поручения команде Министерства приступить к проверке всех действующих проектов Минрегиона, в том числе за бюджетные средства, средства международных финансовых учреждений и проектов технической помощи.

В конце декабря начался до сих пор длится процесс ликвидации Министерства развития общин и территорий и создания нового объединенного Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и базе Мининфраструктуры. При принятии кадровых решений в новом министерстве мы руководствовались необходимостью сохранения институциональной памяти, но очевидно, что не такой,

– сказал Кубраков.

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