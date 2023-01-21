У Міністерстві інфраструктури кажуть, що Мінрозвитку громад повністю сприяє розслідуванню, яке зараз триває. Сам чиновник, якого затримали на хабарі, втратить свою посаду.

Зверніть увагу НАБУ затримало виконувача обов'язків міністра на хабарі й підозрює у зловживанні владою

Кубраков відреагував на затримання Лозинського

У Міністерстві інфраструктури повідомили, що віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков уже дав розпорядження підготувати необхідні для звільнення Василя Лозинського із займаної посади.

Василь Лозинський буде звільнений із займаної посади. Відповідне розпорядження щодо підготовки необхідних документів вже надано Віце-премʼєр-міністром з відновлення України Олександром Кубраковим,

– заявили в Мінінфраструктури.

Василь Лозинський у травні 2020 року став першим заступником тодішнього очільника Міністерства розвитку громад Олексія Чернишова, а після того, як у листопаді 2022 року міністр очолив НАК "Нафтогаз", став виконувачем обов'язків голови відомства.

Лозинського затримали

Увечері 21 січня ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що Лозинський, коли ще був на посаді заступника Чернишова, отримав хабар у розмірі 400 тисяч доларів. Це пов'язано із закупівлею генераторів.

Проти чиновника порушили кримінальну справу одразу за двома статтями – про зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки та про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі.

Повідомляється, що розслідування справи триває ще від жовтня 2022 року. Посадовця затримали детективи НАБУ.