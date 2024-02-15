Кто разминирует Украину и использует имя Пса Патрона: расследование о ГСЧС и сомнительных фирмах

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Украина, начало 2024 года. Продолжается разминирование территорий, которые загрязнили российские оккупанты. Олигарх Игорь Коломойский находится в следственном изоляторе, однако люди, которые с ним связаны, продолжают свою деятельность. Также уголовное дело открыто против бывшего главы ГСЧС Сергея Крука.

Нет, это не просто три заголовка с первого попавшегося новостного сайта, а ключевые маркеры из расследования 24 Канала о разминировании, Коломойском, ГСЧС, миллиарде бюджетных гривен и даже Псе Патроне, которое мы предлагаем вам далее для прочтения.

Цепочка сложная и запутанная, но настоятельно советуем ознакомиться с ней полностью. Это крайне важная история о том, кому наше государство доверяет разминировать не просто гектары земли, а плодородные украинские черноземы, которые, как известно, способны кормить мир.

Тендер на миллиард от спасателей

Через полгода после начала широкомасштабной войны, в августе 2022 года, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям под руководством Сергея Крука решает приобрести специальную технику, в частности автобусы. Для этого объявляет закрытый конкурс на 1 миллиард 370 миллионов гривен.

Не пройдет и двух месяцев, как НАБУ 26 сентября 2022 года откроет уголовное производство, в котором будут фигурировать имена должностных лиц ГСЧС, и уже в марте 2023 года вынырнет в одном из постановлений Апелляционной инстанции ВАКС имя Сергея Крука.

По словам наших коллег из издания "Четвертая власть", речь идет в этом деле о масштабной коррупционной схеме. Суть ее заключалась в том, что ГСЧС продадут специальную технику по ценам, завышенным в 25 – 30%.

Часть этой маржи, около 10% от переплаты, должна была бы пойти в кошельки соответствующих чиновников спасательной службы. И фактически таким образом государство теряет деньги, которые должны быть направлены на помощь людям.

Участники организованной группы сформировали коммерческие предложения с искусственно завышенными ценами на 25 – 30%. Этим они создали условия для дальнейшего вывода бюджетных средств и причинения тяжелых последствий для государства,

– указано в постановлении суда.

А вот в другом постановлении по этому производству говорится: один из изъятых документов (копия конкурсного предложения на покупку лодки) адресован именно главе ГСЧС.

Как также понятно из судебного документа, у главы ГСЧС, которым в то время был Крук, следователи изъяли во время обыска в январе 2023 года телефон Iphone 13 mini как вещественное доказательство. Кроме того, такого же типа имущество изъяли у нескольких других должностных лиц ГСЧС для проведения следствия.

В Апелляционной инстанции сторона защиты просила отменить арест, наложенный на мобильные телефоны, однако суд ей отказал. Собственно, по иронии судьбы, именно апелляция, поданная адвокатами Крука, сделала эту историю видимой. К тому моменту судебный реестр не высвечивал ничего, где бы в уголовном деле фигурировало имя уже бывшего главы ГСЧС.



Бывший глава ГСЧС Сергей Крук / Фото dsns.gov.ua

Крука уволили с должности руководителя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям 25 августа 2023 года. Произошло это после внутренней проверки, которую решили провести, когда Печерский райсуд избрал меры пресечения должностным лицам ГСЧС. Собственно, по делу о падении вертолета в Броварах и гибели руководства МВД.

Так кому же достались государственные деньги?

находится Сергей Иванович по состоянию на январь 2024 года отнюдь не в следственном изоляторе, а – на свободе. Более того, продолжает быть государственным служащим, однако не в ГСЧС, а – "Энергоатоме". Журналисты выяснили , что он занимает должность директора "Аварийно-технического центра" этой структуры.

Если вы уже возмущены, то запасайтесь терпением. Далее – больше. Это было только начало.

Итак, кто же выиграл тендер на целый 1 миллиард и 370 миллионов гривен? Две компании, зарегистрированные по одному адресу (г. Днепр, ул. Шолом-Алейхема, 4/26, офис 936):

ООО "Техно Трейн";

ООО "Научно-производственная компания Патрон Демайнинг".

Обнаружена фотокопия документа с перечнем оборудования, поставщиками которого являются ООО "Техно Трейн" и ООО "НПК Патрон Демайнинг"... Из содержания документа следует, что ООО "Техно Трейн" осуществило поставку трех единиц продукции, а поставщику ООО "НПК Патрон Демайнинг" в графе "выделены средства" указана сумма 226 262 000 гривен,

– можно прочитать в судебном постановлении.

В то же время в документе можно прочитать, что "Техно Трейн" осуществила поставку 17 единиц продукции на общую сумму более 162 миллионов гривен.

Конечным бенефициаром ООО "Техно Трейн" является Кривой Сергей Александрович. Его украинские медиа называют менеджером фирм олигарха Игоря Коломойского, и можем предположить, что вполне справедливо, поскольку в судебных документах светится его имя с рядом со швейцарской компанией ABRS Group.

Как утверждают следователи, было зафиксировано, как подозреваемый хочет вытолкнуть деньги, полученные в результате преступной деятельности, именно в Швейцарию, на счета компании ABRS Group. Речь идет о 920 000 гривен и 38 700 долларов США.

Разные компании – одни фамилии

, отметим, это уже немного другой кейс, но в рамках того же уголовного производства. Он связан не с ГСЧС, а – с заместителем министра развития общин Сергеем Лозинским . Чиновника задержали на взятке в январе 2023 года.

Ниточки от этой компании ведут не только к Кривому и Коломойскому, но и к другим сомнительным фигурам. Собственно, директором и конечным бенефициаром ООО "Патрон Демайнинг" является некий Сербин Андрей Александрович.

Кроме как управления огромной фирмой, Сербин успевает работать адвокатом. В частности, он был одним из защитников Сергея Кривого в Высшем антикоррупционном суде – по делу, которое мы упоминали выше.



Сербин защищал Кривого в ВАКС / Скриншот 24 Канала с court.gov.ua

Как ни странно, имя Сербина также светится в одном из постановлений по этому уголовному производству. Как мы помним, суд приказал арестовать 920 000 гривен и 38 700 долларов США, которые хотели вытолкать в Швейцарию. Как понятно из текста судебного документа, очевидно, эти деньги правоохранители сначала нашли и конфисковали в офисе ООО "Техно Трейн", расположенном в Днепре. По тому же адресу прописан офис "Патрон Демайнинг".

А теперь просто вдумайтесь в следующий факт: защитники Сербина просили снять арест с этой суммы, при том подчеркивая, что деньги принадлежат не Кривому, а на самом деле Сербину. По их словам, правоохранители якобы "ошибочно" конфисковали эту наличность из-за того, что две фирмы прописаны в одном офисе. Конечно, суд не удовлетворил эту апелляцию.



Андрей Сербин, директор ООО "Патрон Демайнинг" / Фото с фейсбука компании Patron Demining

По интересному "стечению обстоятельств", также фирма НПК "Патрон Демайнинг" использовала в одной из своих электронных почт домен швейцарско-украинской компании ABRS Group – patron.demining@abrsgroup.com. Никто даже не позаботился о том, чтобы скрыть очевидную связь с фирмой, у которой сомнительная репутация, поскольку фигурирует в уголовных производствах.

Связь между "Патрон Демайнинг" и ABRS Group / Скриншоты 24 Канала (abrsgroup.com, patron-demining.com, ptrdm.com)

Если изучать биографию Сербина, то можно достаточно быстро прийти к выводу, что он связан с партией "За Майбутнє". Связь политсилы с Коломойским неоднократно доказывали журналисты-расследователи.

Среди прочего, Сербин в 2020 году баллотировался от этой партии в депутаты Днепропетровского областного совета и Каменского районного совета. Для того чтобы получить мандат районного депутата, ему голосов хватило.

Кроме того, адвокат-политик-бизнесмен Сербин защищал интересы в суде партии "За Майбутнє" и даже жертвовал от своего имени 399 тысяч гривен на эту политическую силу.

Как работает "Патрон Демайнинг" и кого берет на работу

Представившись фермером из Киевской области, журналист 24 Канала связался с Андреем Сербиным, руководителем "Патрон Демайнинг". Тот заверил, что его люди являются профессионалами своего дела и имеют опыт в разминировании.

Точные прайсы он отказался раскрывать, сказав, что, это якобы "зависит от участка", который разминируют.

Как работает "Патрон Демайнинг" / Фото с фейсбук-страницы компании

Сертификат на проведение разминирующих работ компания "Патрон Демайнинг" получила от Межрегионального центра гуманитарного разминирования ГСЧС, который расположен в городе Мерефа.

Сертификаты ООО "НПК Патрон Демайнинг" / Взято с сайта компании (ptrdm.com)

С этим Центром связана трагическая история. В мае 2023 года в пресс-службе органа сообщили, что погибли два работника ГСЧС. Впоследствии оказалось, что они на самом деле – курсанты Национального университета гражданской защиты Украины, который готовит спасателей.

Согласно судебной документации и материалам СМИ, молодым парням сказали разбирать снаряд, который в конце концов взорвался. Так они и, очевидно, погибли.

Полиция открыла уголовное производство по данному факту и заподозрила Шевчука Александра Руслановича в том, что он отдал соответствующее указание курсантам, которое привело к их гибели. Занимал он тогда должность начальника кафедры пиротехнической и специальной подготовки НУГЗУ.

БО "МБФ "Патрон Демайнинг" под руководством Сербина на суде фактически решил помочь Шевчуку со смягчением меры пресечения. Адвокаты подозреваемого заявили, что он якобы получил от благотворительного фонда предложение – занять должность преподавателя в Центре противоминной деятельности и подготовки саперов.

Этим фактом они хотели убедить суд в том, что Шевчука следует отправить на ночной домашний арест, чтобы днем он мог работать – готовить саперов "Патрон Демайнинг". Однако ничего из этого не вышло: суд отклонил ходатайство адвокатов, оставив Шевчука под круглосуточным арестом.

Делают "они", а страдает пес Патрон

, отец подозреваемого, Шевчук Руслан Богданович , является главой Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Винницкой области.

Пса Патрона трудно заподозрить в коррупции, но согласимся с тем, что часто его имя используют совсем недобросовестно. Мы связались с пресс-службой, которая ведет соцсети Патрончика. Там нам ответили, давали ли согласие на использование имени Пса Патрона в названии НПК "Патрон Демайнинг".

Нет, это нелегальное использование, к сожалению. У нас очень часто воруют бренд. 90% всего что вы видите на рынке – нелицензированное. Когда это как ситуация с игрушками и чем-то большим – юристы и адвокаты подают запрос, мы пытаемся это решить мирным путем. К сожалению, не всегда удается,

– говорится в ответе.

Также нам ответили, что был зарегистрирован медийный образ реального персонажа пса Патрона на имя его владельца Михаила Ильева. А вот торговая марка – в процессе регистрации. Команда Патрончика надеется, что все юридические процедуры завершатся в течение месяца, ведь заявка на рассмотрении уже с мая 2022 года.



Законно ли ООО "НПК "Патрон Демайнинг" использует имя пса Патрона / 24 Канал



Переписка с пресс-службой пса Патрона / 24 Канал

Вспомним, что с конца 2022 года в Украине действует закон об авторском праве. Его принятие стало одним из важных шагов, которые приблизили наше законодательство к европейскому и, в целом, – вступление нашего государства в Европейский Союз.

Хотя и сомнительное использование, скажем, изображений с псом Патроном и его имени могут казаться мелочью на фоне других проблем, но пренебрегать такими и подобными случаями – не стоит ни в коем случае. Тем более если мы стремимся к быстрому вступлению в ЕС.

Подводим итоги

Осенью 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил о том, что российские оккупанты заминировали около 30% территорий нашего государства. Этот показатель является не только вызовом для Украины, но и международного сообщества, которое никогда ни с чем подобным в истории не сталкивалось.

174 тысячи квадратных километров нужно очистить. Около 6 миллионов человек – в группе риска. А миллиарды средств – ждут своих подрядчиков. И если относиться к процессу сертификации частных операторов без необходимой скрупулезности, то можно сорвать и международную помощь, и сам процесс очистки территорий.

Смеем предположить, что наше государство планирует держать первенство в привлечении именно частных фирм к гуманитарному разминированию. Но такой подход сопровождается немалым количеством рисков, которые нельзя не учитывать.

процесс сертификации частных операторов достаточно простой : заявка в госорган, оформление документов, проверка работы... И лицензия – на руках. Справедливо, если в этой цепочке будет тщательная проверка репутации и связей каждой из таких частных фирм.

И это не является чем-то невозможным: лишь бы только компании с правильной репутацией имели доступ к государственным деньгам и инвестициям со стороны международных доноров. В конце концов, если мы не будем стремиться к этой цели, то только нанесем себе больший вред.