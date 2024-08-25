Засновник Telegram і ВКонтакте: що відомо про Павла Дурова та чому його затримали у Франції

Павла Дурова колись називали "російським Марком Цукербергом", а на батьківщині його буквально "боготворили". Втім, дуже швидко любов переросла у ненависть, бізнесмену довелося емігрувати з Росії, а тепер його затримали у Франції.

Французька влада висунула низку звинувачень російському бізнесмену, зокрема – через роботу телеграма. Що відомо про Павла Дурова, чому він втік з Росії, що він говорив про Україну та у чому його звинувачують – розповідає 24 Канал.

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Основні факти про дитинство та освіту Дурова

Павло Дуров народився 10 жовтня 1984 року в інтелігентній сім'ї у Санкт-Петербурзі. Батько Валерій був доктором філологічних наук, а мати – викладачкою в університеті. Дуров перший рік навчався в італійському місті Турин, адже там працював його батько.

Через рік родина Дурових повернулася до Росії, а Павло – почав навчатися у ленінградських школах. Хлопчик недовго навчався у звичайній школі, й незабаром опинився в експериментальному навчальному закладі "Академічній гімназії", яка спеціалізується на фізико-математичних, географічних і хіміко-біологічних науках. Павло був ерудованою дитиною, добре навчався, з раннього віку володів 4 іноземними мовами й в 11 років почав цікавитися програмуванням.

У 2002 році Павло вступив на філологічний факультет Санкт-Петербурзького державного університету за спеціальністю "Англійська філологія та переклад". В Університеті він також був одним із кращих студентів, а свої досягнення був нагороджений стипендією Уряду Російської Федерації, а згодом і президентською стипендією. Ба більше, він тричі ставав лауреатом Потанінської стипендії, а також входив до обраного числа студентів з найвищим рівнем інтелекту та лідерськими здібностями. Він перемагав на олімпіадах з інформатики, лінгвістики та дизайну, організовував загальноуніверситетські заходи.

Дуров закінчив університет у 2006 році з червоним дипломом. Цікаво, що він так його й не забрав (така інформація була станом на 2012 рік і чи забрав Дуров диплом після – невідомо).

Як Дуров створив найбільшу російську соцмережу ВКонтакте

Під час навчання в університеті Павло Дуров почав створювати різні некомерційні інтернет-проєкти. Вони були націлені на підвищення якості громадського та наукового життя. Так, Дуров мав 2 основних проєкти – Spbgu.ru та Durov.com.

Durov.com – це така собі електронна бібліотека, у які були зібрані різні університетські реферати. На сайті також було місце для обміну ідеями та думками студентів.

Spbgu.ru – другий проєкт, який став форумом петербурзького університету, де і навчався Дуров. Він часто був ініціатором різних дискусій на форумі, користувався різними акаунтами й буквально сперечався сам з собою. У 2006 році Дуров зрозумів, що студентські сайти, маючи шалену популярність, були неефективними в об'єднанні спільноти: студенти приховували імена під нікнеймами, реальні особи – під аватарами. Дурова не влаштовував факт того, що студенти могли спілкуватися в мережі, і водночас не знати, що навчаються в одній групі.

Дуров почав шукати інший спосіб створити ефективний сайт для студентів. У цей час приїхав з США старий друг Павла, який познайомив його з інтернет-проєктом для американських студентів – Facebook. Дуров побачив, що користувачі розміщували у профілях свої справжні імена та фотографії, а тому вирішив спробувати таку технологію в Росії.

Початкова назва проєкту була "Студент.ру", але Дуров змінив її на "ВКонтакте", оскільки мережею могли користуватися не лише студенти, а й випускники та викладачі.

Після закінчення університету Павло та його брат Микола Дуров заснували товариство з обмеженою відповідальністю "ВКонтакте" і запустили бета-версію однойменної мережі. Офіційно домен vkontakte.ru був зареєстрований 1 жовтня 2006 року. Спочатку зареєструватися "ВКонтакте" можна було лише після особистого запрошення, однак до кінця року реєстрацію зробили вільною.

Кількість користувачів зростала дуже швидко. Дурову довелося вдосконалювати програмну підтримку мережі, змінити сервери, залучити інвесторів і вже у 2007 році "ВКонтакте" стала третім за популярністю сайті у російському інтернеті, а у 2008 році мережа налічувала понад 20 мільйонів користувачів.

Тоді Дурова обожнювали мільйони росіян. Бізнесмена та програміста буквально боготворили й називали "російським Цукербергом", однак все змінилося у 2014 році.

Конфлікт зі спецслужбами й втеча Дурова з Росії

16 квітня 2014 року Павло Дуров заявив, що ФСБ висувала йому вимоги щодо роботи "ВКонтакте". Так, російська спецслужба вимагала, щоб власник мережі передав особисту інформацію організаторів груп Євромайдану, на що Дуров відповів відмовою.

Тоді ж програміст продав частину акцій компанії та заявив, що російська юрисдикція не поширюється на українських користувачів соціальної мережі "ВКонтакте". Окрім того, Дуров наголосив, що видача особистих даних українці є порушенням закону і злочином проти мільйонів користувачів з України.

22 квітня 2014 року Павло Дуров повідомив, що поїхав за кордон і не планує повертатися в Росію. За його словами, у Росії неможливо вести інтернет-бізнес, адже влада вимагає співпрацювати зі спецслужбами та "зливати" всю інформацію.

З 2017 року Павло Дуров проживає у Дубаї. Окрім російського громадянства він також має паспорти держави Сент-Кітс та Невіс, ОАЕ та Франції.

Створення Telegram і ультиматуми Кремля

Ще під час роботи у ВКонтакте Павло Дуров паралельно працював над іншим проєктом. В одному з інтерв'ю він розповідав, що ідея створити месенджер виникла ще у 2011 році, коли російські спецпризначенці намагалися вдертися до його квартири. Коли кремлівські посіпаки пішли, Дуров написав повідомлення брату й зрозумів, що не має безпечного способу для комунікації.

Тоді Дуров почав працювати над сервісом для обміну повідомленнями, документами й іншими сайтами. Програміст кілька років працював над проєктом й 14 серпня 2013 року він презентував месенджер Telegram.

Як пояснив Дуров на презентації, цей додаток використовує декілька протоколів шифрування, тож він більш захищений від стеження та отримання нелегального доступу до даних його користувачів.

Мережа дуже швидко ставала популярною й вже за кілька місяців роботи налічувала понад 1 мільйон користувачів.

Через складні алгоритми та неможливість отримати доступ до особових даних у Дурова почався новий конфлікт з російською владою. Так, восени 2017 року "Роскомнадзор" почав вимагати від Дурова ключі шифрування Telegram. Програміст вкотре відмовив російській владі, за що месенджер було оштрафовано на 800 тисяч рублів.

Навесні 2018 російська влада висунула Дурову жорсткіший ультиматум – або їм передадуть ключі шифрування (а отже і доступ до особистого листування користувачів), або телеграм буде заборонено у Росії. Російські спецслужби стверджували, мовляв, терористи домовляються у телеграмі про злочини, однак Дуров вкотре відмовився співпрацювати з Кремлем.

Тоді Росія почала блокувати телеграм, що виявилося складним завданням. Дуров додав вбудовані механізми для обходу блокування, а тому – всі намагання російських спецслужб були даремними.

Дуров про війну в Україні

Коли Росія почала повномасштабне вторгнення, Дуров висловив свою позицію. Він наголосив, що війна є трагічною і для нього, адже його родовід по маминій лінії – з України.

Якщо ви стежите за моїми постами, то знаєте, що по маминій лінії я веду свій родовід з Києва. До цього дня ми маємо багато родичів, які живуть в Україні. Тому цей трагічний конфлікт є особистим як для мене, так і для Telegram,

– писав Дуров.

Він наголосив, що приватність для нього є пріоритетом, а тому російські спецслужби не отримають особові дані користувачів.

Особисте життя Дурова

Про особисте життя Павла Дурова відомо небагато. Офіційно бізнесмен ніколи не був одружений. Однак нещодавно у мережу з'явилася інформація, що Дуров буцімто є біологічним батьком більш як 100 дітей.

Мені щойно сказали, що маю понад 100 біологічних дітей. Як це можливо для хлопця, який ніколи не був одруженим і вважає за краще жити один,

– написав Дуров у телеграмі.

Він додав, що 15 років тому один із його друзів розповів, що вони з дружиною не можуть мати дітей. Тоді він попросив стати Дурова донором сперми.

"Керівник клініки сказав мені, що "високоякісний донорський матеріал" у дефіциті та що мій громадянський обов'язок – здавати більше сперми, щоб анонімно допомагати іншим парам", – додав він у мережі.

Тепер Дуров стверджує, що станом на 2024 рік його донорський матеріал допоміг більш як 100 парам з 12 країн світу стати батьками.

Арешт та звинувачення Дурова у Франції

Пізно ввечері 24 серпня у ЗМІ повідомили, що Павла Дурова затримали у Франції, куди він прибув з Азербайджану на приватному літаку з охоронцем та жінкою.

За даними французьких ЗМІ, причина затримання – звинувачення месенджера у сприянні торгівлі наркотиками та злочинам, пов'язаним із дітьми, а також шахрайство, кібербулінг, організована злочинність та сприяння тероризму. Окрім того, Дурову можуть пред'явити відмивання грошей та сприяння тероризму.

У мережі наголошують, що основна претензія влади ЄС до телеграма – зашифровані повідомлення. Французька влада вважає, що бездіяльність керівництва месенджера дозволила злочинцям безконтрольно процвітати на платформі. Оскільки політика Telegram передбачає відсутність взаємодії з державами, це унеможливило регулювання з боку урядів та правоохоронців.

Відтак, Дурову може загрожувати до 20 років ув'язнення.

Наразі в компанії Telegram заявили, що мають план дій на випадок арешту Павла Дурова. Нарізі очікувати, що месенджер припинить роботу після затримання, не варто. Головний операційний центр Telegram розташований у Дубаї, а сервери, як розповідав сам Дуров, розкидані по всьому світу. Ймовірно, компанією керуватиме його брат.

Що робив Дуров в Азербайджані та чому прилетів до Франції – невідомо. У мережі вже існує безліч теорій про те, що програміст міст зустрічатися з Путіним в Азербайджані, однак це лише здогадки. Окрім того, у ЗМІ стверджують, що Дуров нібито знав про виданий ордер на арешт в країнах ЄС, але однаково прилетів до Франції.