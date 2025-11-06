Укр Рус
24 Канал Головні новини У Павлограді прогримів вибух: у місті перебої зі світлом
6 листопада, 12:25
2

У Павлограді прогримів вибух: у місті перебої зі світлом

Ірина Марціяш
Основні тези
  • У Павлограді 6 листопада було чути вибух.
  • В місті виникли перебої зі світлом.

У Павлограді вдень 6 листопада прогримів вибух. В місті виникли перебої зі світлом.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Дивіться також Росія вгатила по складах на Харківщині: є постраждалі, серед них – 10-річна дитина і вагітна 

Що відомо про вибухи у Павлограді?

Вдень 6 листопада журналісти інформували, що у Павлограді на Дніпропетровщині було гучно. Так, вони повідомили, що там було чутно звуки вибухів о 12:22.

Також у місті виникли перебої зі світлом.

Наразі детальнішої інформації про вибухи в Павлограді чи їхні наслідки немає.

Дивіться також Ворог масовано атакував Кам'янське: спалахнуло кілька пожеж, є постраждалі 

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Атака по Україні: коротко

  • Вночі 6 листопада росіяни для атаки по Україні використали 135 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотників інших типів.

  • Силами ППО збито/подавлено 108 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.

  • За даними Повітряних сил, зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 13 локаціях