У Павлограді прогримів вибух: у місті перебої зі світлом

У Павлограді вдень 6 листопада прогримів вибух. В місті виникли перебої зі світлом.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про вибухи у Павлограді?

Вдень 6 листопада журналісти інформували, що у Павлограді на Дніпропетровщині було гучно. Так, вони повідомили, що там було чутно звуки вибухів о 12:22.

Також у місті виникли перебої зі світлом.

Наразі детальнішої інформації про вибухи в Павлограді чи їхні наслідки немає.

