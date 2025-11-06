У Павлограді прогримів вибух: у місті перебої зі світлом
- У Павлограді 6 листопада було чути вибух.
- В місті виникли перебої зі світлом.
У Павлограді вдень 6 листопада прогримів вибух. В місті виникли перебої зі світлом.
Що відомо про вибухи у Павлограді?
Вдень 6 листопада журналісти інформували, що у Павлограді на Дніпропетровщині було гучно. Так, вони повідомили, що там було чутно звуки вибухів о 12:22.
Також у місті виникли перебої зі світлом.
Наразі детальнішої інформації про вибухи в Павлограді чи їхні наслідки немає.
Атака по Україні: коротко
Вночі 6 листопада росіяни для атаки по Україні використали 135 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотників інших типів.
Силами ППО збито/подавлено 108 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.
За даними Повітряних сил, зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 13 локаціях