У Пентагоні не змогли підтвердити, що Україна підбила "Адмірала Макарова"

У Пентагоні не змогли підтвердити, що Україна підбила у Чорному морі російський фрегат "Адмірал Макаров". Там запевнили, що повідомлення про це бачили.

Також підтвердили, що передають Україні дані розвідки, та не ухвалюють рішень. Про це на брифінгу розповів речник Пентагону Джон Кірбі 6 травня.

Зауважте Може виявитися, що нікого не втопили, – Арестович не має інформації про "Адмірала Макарова"

У Пентагоні не підтвердили дані про підбиття "Адмірала Макарова"

Джон Кірбі заявив, що Пентагон бачив повідомлення про другий корабель. Зокрема й про те, що у соціальних мережах говорилося, що це російський фрегат.

Ми спостерігаємо за цим весь день і ми не маємо інформації, яка б підтверджувала ці повідомлення,

– пояснив речник Пентагону.

Він вкотре пояснив, що США передають Україні дані розвідки для того, щоб вона могла захищатись від Росії. Проте запевнив – рішення про використання інформації держава ухвалює самостійно.

Арестович також немає даних про підбиття російського фрегата

Коментуючи інформацію преси про нібито підбиття російського фрегата, Олексій Арестович заявив, що станом на вечір 6 травня у нього не з'явилось підтверджень цих даних.

Радник глави Офісу Президента пригадав, що наразі можуть з'являтись фейки з непідтвердженою інформацією про перемоги нашої держави, щоб підірвати довіру до влади та українських ЗМІ.

Наразі інформації, що його підбили, в української влади немає. Вона й надалі з'ясовується. Наразі немає зрозумілості, що трапилося. Проте цілком може виявитися, що нікого не потопили,

– сказав Арестович.

Політик пояснив, що корабель справді могли підбити, проте не сказав, чи стріляли наші війська у нього. Радник глави ОП послався на держтаємницю та закликав не поспішати із заявами без офіційного підтвердження інформації.

Що відомо про ймовірне підбиття "Адмірала Макарова"

Інформація про вибух на російському фрегаті з'явилась ще 5 травня ввечері. Вже наступного дня, 6 травня, повідомили, що корабель нібито палає.

6 травня ЗМІ масово почали поширювати інформацію про те, що попередньо відомо – біля острова Зміїний палає фрегат "Адмірал Макаров".

Відповідну інформацію поширив й нардеп Олексій Гончаренко, який сказав, що нібито наші ракети "Нептун" поцілили у російський корабель й відправили його майже у напрямку першого, який послали "нах*й" наші прикордонники на острові Зміїний.

Досі офіційна влада чи Генштаб ЗСУ цю інформацію, ні спростував, ні підтвердив.

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