В Пентагоне не смогли подтвердить, что Украина подбила "Адмирала Макарова"

В Пентагоне не смогли подтвердить, что Украина подбила в Черном море российский фрегат "Адмирал Макаров". Там заверили, что сообщения об этом видели.

Также подтвердили, что передают Украине данные разведки, но не принимают решений. Об этом на брифинге рассказал спикер Пентагона Джон Кирби 6 мая.

Отметьте Может оказаться, что никого не утопили, – У Арестовича нет информации об "Адмирале Макарове"

В Пентагоне не подтвердили данные о подбитии "Адмирала Макарова"

Джон Кирби заявил, что Пентагон видел сообщение о втором судне. В том числе и о том, что в социальных сетях говорилось, что это русский фрегат.

Мы наблюдаем за этим весь день и у нас нет информации, подтверждающей эти сообщения,

– объяснил спикер Пентагона.

Он раз объяснил, что США передают Украине данные разведки для того, чтобы она могла защищаться от России. Однако заверил – решение об использовании информации государство принимает самостоятельно.

Арестович также не имеет данных о подбитии российского фрегата

Комментируя информацию прессы о якобы подбитии российского фрегата, Алексей Арестович заявил, что на вечер 6 мая у него не появилось подтверждений этих данных.

Советник главы Офиса Президента вспомнил, что пока могут появляться фейки с неподтвержденной информацией о победах нашего государства, чтобы подорвать доверие к власти и украинским СМИ.

Сейчас информации, что его подбили, у украинской власти нет. Она и дальше выясняется. Пока нет понимания, что случилось. Однако вполне может оказаться, что никого не потопили,

– сказал Арестович.

Политик объяснил, что корабль действительно могли подбить, однако не сказал, стреляли ли наши войска в него. Советник главы ОП сослался на гостайну и призвал не спешить с заявлениями без официального подтверждения информации.

Что известно о возможном подбитии "Адмирала Макарова"

Информация о взрыве на русском фрегате появилась еще 5 мая вечером. Уже на следующий день, 6 мая, сообщили, что корабль якобы горит.

6 мая СМИ массово начали распространять информацию о том, что предварительно известно – возле острова Змеиный горит фрегат "Адмирал Макаров".

Соответствующую информацию распространил и нардеп Алексей Гончаренко, который сказал, что якобы наши ракеты "Нептун" попали в российский корабль и отправили его почти в направлении первого, который послали "нах*й" наши пограничники на острове Змеиный.

По состоянию на ночь на 7 мая, официальные власти или Генштаб ВСУ эту информацию ни опровергли, ни подтвердили.

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