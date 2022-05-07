Также подтвердили, что передают Украине данные разведки, но не принимают решений. Об этом на брифинге рассказал спикер Пентагона Джон Кирби 6 мая.

Отметьте Может оказаться, что никого не утопили, – У Арестовича нет информации об "Адмирале Макарове"

В Пентагоне не подтвердили данные о подбитии "Адмирала Макарова"

Джон Кирби заявил, что Пентагон видел сообщение о втором судне. В том числе и о том, что в социальных сетях говорилось, что это русский фрегат.

Мы наблюдаем за этим весь день и у нас нет информации, подтверждающей эти сообщения,

– объяснил спикер Пентагона.

Он раз объяснил, что США передают Украине данные разведки для того, чтобы она могла защищаться от России. Однако заверил – решение об использовании информации государство принимает самостоятельно.

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