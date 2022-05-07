Також підтвердили, що передають Україні дані розвідки, та не ухвалюють рішень. Про це на брифінгу розповів речник Пентагону Джон Кірбі 6 травня.
Зауважте Може виявитися, що нікого не втопили, – Арестович не має інформації про "Адмірала Макарова"
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У Пентагоні не змогли підтвердити, що Україна підбила у Чорному морі російський фрегат "Адмірал Макаров". Там запевнили, що повідомлення про це бачили.
Джерело:Пентагон
Також підтвердили, що передають Україні дані розвідки, та не ухвалюють рішень. Про це на брифінгу розповів речник Пентагону Джон Кірбі 6 травня.
Зауважте Може виявитися, що нікого не втопили, – Арестович не має інформації про "Адмірала Макарова"
...