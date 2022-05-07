Також підтвердили, що передають Україні дані розвідки, та не ухвалюють рішень. Про це на брифінгу розповів речник Пентагону Джон Кірбі 6 травня.

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