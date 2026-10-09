Люди 24 Історія успіху Від астматика до ката: як Че Гевара програв усі війни, але став брендом
9 жовтня, 15:10
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Від астматика до ката: як Че Гевара програв усі війни, але став брендом

Альона Гогунська

У жовтні 1967 року в болівійській сільській школі завершилося життя Ернесто Че Гевари – революціонера, який мріяв змінити світ, але зазнав поразки. Вражає, але революціонер, який боровся проти капіталізму, після смерті сам став прибутковим брендом і глобальним символом протесту.

Як революціонер, який зазнав поразки в Болівії, став одним із найвпізнаваніших облич у світі – розкаже 24 Канал.

Чому революціонер, який хотів змінити світ, зазнав поразки?

До останнього походу Че Гевара вже мав за плечима і політичну владу, і гучні невдачі. Після Кубинської революції він обіймав високі посади, зокрема очолював Національний банк Куби та працював у керівництві промислового сектору. 

Однак його економічні погляди, ставка на централізоване управління та революційний ентузіазм не перетворилися на універсальний рецепт процвітання. Згодом Гевара вирішив поширити революцію за межі Куби. 

У 1965 році він вирушив до Конго, де намагався підтримати місцевий революційний рух. Кампанія провалилася через:

  • слабку організацію,
  • внутрішні суперечності,
  • відсутність належної підтримки. 

Наступною стала Болівія. Там Че сподівався розгорнути партизанську війну, яка мала надихнути інші країни Латинської Америки. Але місцеві селяни не поспішали приєднуватися до загону, а болівійська армія за підтримки розвідки США поступово звужувала кільце навколо повстанців. 

8 жовтня 1967 року Гевару захопили в полон. Наступного дня його розстріляли в селищі Ла-Ігера. Його стратегія поширення революції за допомогою невеликих партизанських загонів зазнала нищівної невдачі саме там, де він сподівався започаткувати новий тріумф. 


Як Че Гевара програв усі війни / Фото CubaNet

Як астматик став революціонером? 

Щоб зрозуміти, чому лікар вирішив узятися за зброю, потрібно повернутися до його молодості. Ернесто Гевара народився в Аргентині 1928 року й із дитинства страждав на астму. Напади хвороби обмежували його фізичні можливості, але не завадили захоплюватися спортом, читанням і подорожами. 

Він здобув медичну освіту, сподіваючись допомагати людям, однак мандрівки Латинською Америкою змінили його погляд на світ. У 1951 – 1952 роках Гевара подорожував континентом і бачив бідність, соціальну нерівність та тяжкі умови праці. Ці враження переконали його, що особистої допомоги недостатньо: він почав вважати причиною людських страждань політичну та економічну систему. 

Переломним моментом стала участь у подіях у Гватемалі, де 1954 року було повалено уряд президента Хакобо Арбенса. Гевара дедалі більше переконувався, що радикальні суспільні зміни неможливі без збройної боротьби. У Мексиці він познайомився з Фіделем Кастро та приєднався до його руху проти кубинського диктатора Фульхенсіо Батісти

У 1956 році революціонери вирушили на Кубу, а після тривалої партизанської кампанії на початку 1959-го здобули перемогу. Лікар перетворився на командира. А переконання, що насильство може стати інструментом визволення, – на основу його політичної діяльності. 

Чому Че Гевару називають і героєм, і катом? 

Після перемоги Кубинської революції Гевара брав участь у роботі революційних трибуналів, які розглядали справи людей, звинувачених у злочинах режиму Батісти. На фортеці Ла-Кабанья в Гавані відбувалися страти засуджених, а Гевара відігравав важливу роль у системі революційного правосуддя. 


Чому Че Гевару називають і героєм, і катом / Фото CubaNet

Для прихильників він був борцем проти диктатури, імперіалізму та соціальної нерівності. Для критиків – переконаним революціонером, який виправдовував політичне насильство й не ставив індивідуальні права вище за цілі революції. Ця суперечність і досі визначає ставлення до його постаті. 

Його не можна звести ані до бездоганного визволителя, ані до карикатурного лиходія: його спадщина поєднує боротьбу проти авторитарного режиму, підтримку революційного насильства та невдалі спроби експортувати кубинську модель в інші країни. 

Як комуніст став прибутковим брендом капіталізму? 

У 1960 році фотограф Альберто Корда створив знаменитий портрет Че Гевари, який після його загибелі став глобальним символом протесту. Обличчя революціонера з'явилося на футболках, постерах і сувенірах, перетворившись на комерційний бренд. Так людина, яка боролася проти капіталізму, стала частиною індустрії, яку критикувала. 

Чому Че Гевара досі залишається символом бунту? 

Гевара загинув у 39 років, так і не здійснивши мрії поширити революцію Латинською Америкою. Його військові кампанії в Конго та Болівії провалилися, однак культовий портрет пережив його поразки. Для одних Че символізує боротьбу за справедливість, для інших – виправдання революційного насильства.

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