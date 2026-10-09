Від астматика до ката: як Че Гевара програв усі війни, але став брендом
У жовтні 1967 року в болівійській сільській школі завершилося життя Ернесто Че Гевари – революціонера, який мріяв змінити світ, але зазнав поразки. Вражає, але революціонер, який боровся проти капіталізму, після смерті сам став прибутковим брендом і глобальним символом протесту.
Як революціонер, який зазнав поразки в Болівії, став одним із найвпізнаваніших облич у світі – розкаже 24 Канал.
Чому революціонер, який хотів змінити світ, зазнав поразки?
До останнього походу Че Гевара вже мав за плечима і політичну владу, і гучні невдачі. Після Кубинської революції він обіймав високі посади, зокрема очолював Національний банк Куби та працював у керівництві промислового сектору.
Однак його економічні погляди, ставка на централізоване управління та революційний ентузіазм не перетворилися на універсальний рецепт процвітання. Згодом Гевара вирішив поширити революцію за межі Куби.
У 1965 році він вирушив до Конго, де намагався підтримати місцевий революційний рух. Кампанія провалилася через:
- слабку організацію,
- внутрішні суперечності,
- відсутність належної підтримки.
Наступною стала Болівія. Там Че сподівався розгорнути партизанську війну, яка мала надихнути інші країни Латинської Америки. Але місцеві селяни не поспішали приєднуватися до загону, а болівійська армія за підтримки розвідки США поступово звужувала кільце навколо повстанців.
8 жовтня 1967 року Гевару захопили в полон. Наступного дня його розстріляли в селищі Ла-Ігера. Його стратегія поширення революції за допомогою невеликих партизанських загонів зазнала нищівної невдачі саме там, де він сподівався започаткувати новий тріумф.
Як Че Гевара програв усі війни / Фото CubaNet
Як астматик став революціонером?
Щоб зрозуміти, чому лікар вирішив узятися за зброю, потрібно повернутися до його молодості. Ернесто Гевара народився в Аргентині 1928 року й із дитинства страждав на астму. Напади хвороби обмежували його фізичні можливості, але не завадили захоплюватися спортом, читанням і подорожами.
Він здобув медичну освіту, сподіваючись допомагати людям, однак мандрівки Латинською Америкою змінили його погляд на світ. У 1951 – 1952 роках Гевара подорожував континентом і бачив бідність, соціальну нерівність та тяжкі умови праці. Ці враження переконали його, що особистої допомоги недостатньо: він почав вважати причиною людських страждань політичну та економічну систему.
Переломним моментом стала участь у подіях у Гватемалі, де 1954 року було повалено уряд президента Хакобо Арбенса. Гевара дедалі більше переконувався, що радикальні суспільні зміни неможливі без збройної боротьби. У Мексиці він познайомився з Фіделем Кастро та приєднався до його руху проти кубинського диктатора Фульхенсіо Батісти.
У 1956 році революціонери вирушили на Кубу, а після тривалої партизанської кампанії на початку 1959-го здобули перемогу. Лікар перетворився на командира. А переконання, що насильство може стати інструментом визволення, – на основу його політичної діяльності.
Чому Че Гевару називають і героєм, і катом?
Після перемоги Кубинської революції Гевара брав участь у роботі революційних трибуналів, які розглядали справи людей, звинувачених у злочинах режиму Батісти. На фортеці Ла-Кабанья в Гавані відбувалися страти засуджених, а Гевара відігравав важливу роль у системі революційного правосуддя.
Чому Че Гевару називають і героєм, і катом / Фото CubaNet
Для прихильників він був борцем проти диктатури, імперіалізму та соціальної нерівності. Для критиків – переконаним революціонером, який виправдовував політичне насильство й не ставив індивідуальні права вище за цілі революції. Ця суперечність і досі визначає ставлення до його постаті.
Його не можна звести ані до бездоганного визволителя, ані до карикатурного лиходія: його спадщина поєднує боротьбу проти авторитарного режиму, підтримку революційного насильства та невдалі спроби експортувати кубинську модель в інші країни.
Як комуніст став прибутковим брендом капіталізму?
У 1960 році фотограф Альберто Корда створив знаменитий портрет Че Гевари, який після його загибелі став глобальним символом протесту. Обличчя революціонера з'явилося на футболках, постерах і сувенірах, перетворившись на комерційний бренд. Так людина, яка боролася проти капіталізму, стала частиною індустрії, яку критикувала.
Чому Че Гевара досі залишається символом бунту?
Гевара загинув у 39 років, так і не здійснивши мрії поширити революцію Латинською Америкою. Його військові кампанії в Конго та Болівії провалилися, однак культовий портрет пережив його поразки. Для одних Че символізує боротьбу за справедливість, для інших – виправдання революційного насильства.