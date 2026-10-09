Та того дня він сидів на брудній підлозі сільської школи, його одяг перетворився на лахміття, волосся звалялося, а легендарна самовпевненість розбилася об сувору реальність геополітичної шахівниці Холодної війни. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Як пастка у болівійських джунглях стала останньою зупинкою команданте?

Ернесто Че Гевара не був святим мучеником, як його малювала ліворадикальна пропаганда, але він таки був фігурою колосального масштабу. Відтак і його ліквідація була не просто військовою операцією, а політичним актом, який мав на меті вирвати з коренем саму ідею збройного експорту революції у Латинській Америці. Але хто саме стояв тоді за фатальним пострілом?

Тут варто розуміти, що болівійська кампанія Че Гевари від самого початку була приречена на провал – команданте просто став жертвою власних ілюзій. Він вірив, що місцеві селяни масово підтримають партизанський рух, як це було на Кубі – натомість болівійські індіанці, які вже отримали землю внаслідок реформ 1952 року, дивилися на іноземних бойовиків із підозрою і страхом. Саме місцеві регулярно здавали позиції загону Че урядовим військам.

А вирішальний удар припав на 8 жовтня 1967 року – тоді в ущелині Кебрада-дель-Юро загін Гевари, виснажений голодом, хворобами (сам Че страждав від найтяжчих нападів астми) та постійними переслідуваннями, потрапив у засідку. Причім проти них діяли не просто місцеві призовники, а елітні болівійські рейнджери, яких тренували ветерани спецпризначенців США – зелені берети, що прибули до Болівії за прямою вказівкою Вашингтона. США, травмовані Кубинською ракетною кризою, не могли дозволити появу "другої Куби" на континенті.

Капітан болівійської армії Гарі Прадо Сальмон (який пішов із життя у травні 2023 року, забравши з собою останні живі спогади про той день) командував ротою, що стиснула кільце. Під час бою Гевара дістав поранення у ногу, його гвинтівка M-2 була розбита ворожою кулею, а пістолет виявився без магазину. Загнаний у кут, він нібито крикнув: "Не стріляйте! Я Че Гевара, і живим я коштую для вас більше, ніж мертвим". Ця фраза стала символом остаточної капітуляції найвідомішого партизана планети.

Цікаві факти про життя та смерть Ернесто Че Гевари: дивіться відео Document_history

Хто віддав наказ убити Че Гевару і чия рука натиснула на гачок у школі Ла-Ігери?

Полоненого команданте доставили до глинобитної школи в Ла-Ігері. Наступні 24 години стали ареною напружених переговорів між Ла-Пасом (столицею Болівії) та Вашингтоном. Ключовою фігурою на місці подій був Фелікс Родрігес – кубинський емігрант, оперативник ЦРУ, який працював під псевдонімом "капітан Рамос". Родрігес мав наказ від американського керівництва зберегти Гевару живим для подальших допитів у Панамі – проте суверенне рішення ухвалював президент Болівії Рене Баррієнтос.

Баррієнтос панічно боявся, що публічний суд над Че перетвориться на міжнародний цирк, який приверне увагу світових лівих інтелектуалів і зробить з партизана мученика у залі суду. Вранці 9 жовтня по радіо надійшов закодований наказ від болівійського командування: "500-600". Код 500 означав Guevara, 600 – execute. Родрігес усвідомив, що не зможе змінити рішення болівійців, і особисто повідомив Че про майбутній розстріл. За свідченнями агента ЦРУ, Гевара зблід, але прийняв новину з гідністю, попросивши передати дружині, щоб вона вийшла заміж вдруге і намагалася бути щасливою.

Виконавцем вироку став 27-річний сержант болівійської армії Маріо Теран. Він витягнув короткий сірник серед солдатів, які бажали помститися за загиблих товаришів. Проте коли Теран увійшов до класу з напівавтоматичною гвинтівкою M1 Garand, то завагався – перед ним сиділа людина, чиє ім'я наводило жах на уряди цілих країн. Згідно з історичними реконструкціями, Гевара подивився в очі своєму кату і вимовив останні, тепер уже хрестоматійні слова: "Я знаю, ти прийшов убити мене. Стріляй, боягузе! Ти збираєшся вбити лише людину".

Теран відкрив вогонь. Він навмисно цілився нижче шиї, щоб імітувати бойові поранення – такою була інструкція Родрігеса, аби уникнути звинувачень у позасудовій страті. І 9 куль обірвали життя 39-річного революціонера. А Маріо Теран прожив довге життя, ховаючись від публічності, і помер у березні 2022 року, так і не позбувшись тіні людини, яку убив.

Тіло Гевари прив'язали до полозів гелікоптера і доставили до міста Вальєгранде, де виставили на показ пресі у пральні місцевої лікарні. Фотографії мертвого Че з відкритими очима і спокійним обличчям, що нагадувало класичні зображення Христа, миттєво облетіли світ. Болівійський уряд і ЦРУ вважали, що знищили небезпечного ворога – але вони помилилися. Убивши ту людину, вони власноруч запустили механізм створення безсмертного міфу, який пережив і Холодну війну, і самих виконавців вироку.